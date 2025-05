Spytał o to podatnik prowadzący działalność szkoleniową, który wyjechał na półkulę południową. Wyjazd zorganizowało biuro podróży. Przedsiębiorca zapewnił we wniosku o interpretację, że podczas wyjazdu zebrał materiały szkoleniowe na temat praktyk agrotechnicznych stosowanych w podzwrotnikowym klimacie, zwiedzał gospodarstwa rolne, uczestniczył w wycieczkach edukacyjnych związanych z tamtejszą florą i fauną. Zwiedził też wyspę nurkowania, gdzie uczył się nurkować, by – jak tłumaczył – poznać tamtejszy ekosystem.

To podróż służbowa?

Zapewnił, że zdobyta wiedza będzie mu przydatna w kontekście wdrażania europejskiego Zielonego Ładu. Zdobywał ją jednak wyłącznie od przewodnika opłaconego przez biuro podróży. Sam nie kontaktował się z lokalnymi rolnikami. Przekonywał, że wyjechał z biurem podróży, bo samodzielny wyjazd byłby zbyt niebezpieczny.

Uważał, że tym samym odbył podróż służbową. Zamierzał więc odliczyć od firmowego przychodu połowę wydatków poniesionych na ten wyjazd, potwierdzonych fakturami z biura podróży. Argumentował, że wiedza, którą zdobył w trakcie podróży, przysłuży mu się do osiągnięcia przychodów z działalności szkoleniowej.

Nie, to wycieczka turystyczna

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że wyjazd ten miał charakter wyłącznie prywatny, którego nie można powiązać z działalnością gospodarczą. ©℗