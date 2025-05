Chodziło o miejską gminę, która postanowiła rozbudować istniejący już Inteligentny System Transportowy (ITS). Inwestycja miała zostać dofinansowana ze środków europejskich przeznaczonych wyłącznie na budowę, zakup i wdrożenie nowoczesnych systemów w celu poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego. Zmodernizowany i rozbudowany system ITS miał być bardziej atrakcyjny i konkurencyjny niż inne środki lokomocji, co przełożyłoby się na większe przychody ze sprzedaży biletów za przejazdy.

Co z odliczeniem VAT?

Miasto już dotychczas działało jako podatnik VAT, bo świadcząc odpłatne usługi transportu zbiorowego na rzecz mieszkańców, zawiera z pasażerami umowę cywilnoprawną. Dlatego uważało, że będzie mogło odliczyć od podatku należnego cały VAT naliczony, wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług niezbędnych do rozbudowy ITS. Argumentowało, że jego rozbudowa zwiększy przychody ze sprzedaży biletów, a więc ze świadczenia opodatkowanej usługi transportu zbiorowego. Uważało, że przeszkodą do odliczenia nie może być to, iż organizacja lokalnego transportu zbiorowego jest jednym z zadań własnych gminy.

Według prewspółczynnika

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że system ITS nie będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych, bo realizowana inwestycja wpłynie na cały miejski układ komunikacyjny, a więc posłuży również do realizacji jednego z zadań własnych gminy. Zgodził się więc na odliczenie podatku naliczonego tylko w części, według ustalonego odpowiednio prewspółczynnika.

Odliczenie VAT przysługuje w całości

WSA w Gliwicach uchylił tę interpretację. Podobnie jak miasto, przywołał art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, z którego wynika, że samorząd należy uznać za podatnika VAT, jeżeli wykonuje on czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Ma to na celu zapewnienie konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę wobec podobnej działalności realizowanej przez innych przedsiębiorców.

WSA zgodził się też z miastem, że bezpośrednim celem realizowanej przez nie inwestycji będzie organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami. Inwestycja służy więc do realizacji czynności opodatkowanych, a zatem miasto będzie mogło odliczyć cały VAT naliczony, ponosząc wydatki na realizację tej inwestycji – orzekł sąd. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo