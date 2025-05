Odpowiedzialność sprzedawcy za towar w ramach rękojmi została uregulowana w art. 556–576 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Stosownie do art. 556 k.c. „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia)”. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (art. 563 par. 1 k.c.). Zgodnie z art. 563 par. 2 k.c. do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady (art. 561 par. 1 k.c.). Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (art. 561 par. 2 k.c.).

Z zastrzeżeniem art. 5611 par. 2 k.c. koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia (art. 5613 k.c.).

VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Naprawa wadliwego towaru w ramach rękojmi ma na celu przywrócenie właściwej jakości tej rzeczy. Podobnie jak wymiana towaru jego naprawa jest również skutkiem zawartej wcześniej umowy sprzedaży.



Ważne: Usługa związana z naprawą wadliwego towaru stanowi element głównej dostawy towaru i nie powinna być kwalifikowana jako odrębna czynność prawna.



W szczególności należy wskazać, że skoro naprawa maszyny odbywa się w ramach rękojmi spółki jako sprzedawcy, to nie dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Spółka z tytułu rękojmi jest odpowiedzialna za wady sprzedanej maszyny. Wykonana nieodpłatnie naprawa maszyny w ramach rękojmi jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. sprzedażą maszyn do obróbki drewna (por. interpretacje indywidualne: dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.9.2017.2.KO; dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2010 r., sygn. IPPP1/443-1009/10-4/AP).

Jak wskazał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.120.2021.2.JK: „(…) przysługujące nabywcy uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji są nierozerwalnie związane z transakcją sprzedaży i jako forma zabezpieczenia interesów nabywcy stanowią element stosunku prawnego jaki łączy sprzedawcę i kupującego. Oznacza to, że ewentualne świadczenia sprzedawcy obowiązanego do rękojmi lub gwarancji wykonywane w razie ujawnienia się wad fizycznych rzeczy w okresie gwarancji bądź rękojmi stanowią jedynie realizację jego zobowiązań z tytułu zawartej umowy kupna sprzedaży i mają na celu zapewnienie nabywcy rzeczy niezakłóconego korzystania z rzeczy sprzedanej w przypadku gdy rzecz ta okaże się wadliwa. Zatem, świadczenia te nie mogą być więc traktowane jako dodatkowe świadczenia dokonywane na rzecz nabywcy rzeczy w oderwaniu od transakcji sprzedaży rzeczy”.



Ważne: Należy uznać, że naprawa (za pośrednictwem podwykonawcy – firmy X) nie rodzi po stronie spółki Y obowiązku rozliczenia podatku należnego.



Na marginesie należy zauważyć, że firma X naprawiając maszynę na zlecenie spółki, wykonała usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, która jest opodatkowana według podstawowej 23-proc. stawki VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że spółka jest nabywcą tej usługi.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług. W analizowanej sprawie kwotę podatku naliczonego stanowi kwota 460 zł wynikająca z otrzymanej od firmy X faktury dokumentującej koszty naprawy maszyny.

Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek tych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli gdy są wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem zarówno spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a zatem odliczeniu nie sprzeciwia się art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, a jak zakładam, analizowanej sytuacji nie dotyczą też pozostałe wyjątki wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym firma X naprawiła wadliwą maszynę, w ramach rękojmi, na zlecenie spółki. Należy więc rozstrzygnąć, czy spółka (sprzedawca dokonujący naprawy w ramach rękojmi) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od kosztów tej naprawy.

Spółka jako sprzedawca maszyny odpowiada za wady w ramach rękojmi i w związku z tym jest zobowiązana do ich usunięcia (na takie rozwiązanie zdecydował się kupujący). Obowiązek wykonania napraw na rzecz klienta z tytułu rękojmi wynika wprost z przepisów k.c. Źródłem jego powstania jest umowa sprzedaży łącząca sprzedającego i kupującego oraz skutki przewidziane w tym zakresie w przepisach k.c.

Sprzedaż naprawianej w ramach rękojmi maszyny stanowiła dla spółki sprzedaż opodatkowaną VAT (według stawki podstawowej). Zatem dokonanie naprawy tej maszyny, w ramach rękojmi, wykazuje związek z działalnością opodatkowaną VAT (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 22 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.9.2017.2.KO; z 17 listopada 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.597.2021.2.KW; z 3 września 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.208.2020.2.AKS).

Należy zatem przyjąć, że spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej od firmy X faktury dokumentującej wykonanie naprawy wadliwej maszyny na zlecenie spółki jako podmiotu zobowiązanego z tytułu rękojmi. Pozostaje ustalić, w jakim terminie spółka może skorzystać z tego prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Otrzymana faktura dokumentuje nabycie usługi naprawy maszyny. W przypadku dostawy takiego rodzaju usług obowiązek powstaje – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – z chwilą dokonania wykonania usługi, tj. w analizowanym przypadku 12 maja 2025 r. Zatem obowiązek podatkowy od tej usługi powstał w maju 2025 r. Zapłata miała miejsce po wykonaniu usługi (19 maja 2025 r.), dlatego nie znajdzie zastosowania art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, który dotyczy zaliczek.



Ważne: Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usługi naprawy maszyny powstało – w świetle art. 86 ust. 10 ustawy o VAT – w rozliczeniu za maj 2025 r.

Spółka otrzymała fakturę dokumentującą nabycie tej usługi 15 maja 2025 r., a zatem odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z tej faktury w rozliczeniu za maj 2025 r. nie sprzeciwia się art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT. Stanowi on, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że spółka odliczy podatek naliczony w rozliczeniu za maj 2025 r., a nie skorzysta z możliwości, jaką daje art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, tj. możliwości odliczenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych miesięcy.

W analizowanym przypadku w JPK_V7M za maj 2025 r. spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony od nabycia usługi w kwocie 460 zł. Zakup ten ujmuje w ewidencji zakupu JPK_V7M na podstawie otrzymanej faktury (bez dodatkowych oznaczeń).



Ważne: Podatek naliczony należy ująć w polach JPK_V7M dotyczących tzw. pozostałych nabyć. I tak, w polach K_42 (ewidencja) i P_42 (deklaracja) spółka wykazuje wartość nabycia netto, tj. 2000 zł, a w polach K_43 (ewidencja) i P_43 (deklaracja) podatek naliczony do odliczenia, tj. 460 zł.

CIT

Przychody

Wykonanie naprawy maszyny w ramach rękojmi nie rodzi po stronie spółki przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT.

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Aby zatem wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełnić następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Ważne: Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Ustawa o CIT wyklucza zatem z kosztów podatkowych kary umowne i odszkodowania z tytułu:

wad dostarczonych towarów,

wad wykonanych robót i usług,

zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

zwłoki w usunięciu wad towarów,

zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.544.2024.2.SJ).

Należy podkreślić, że katalog z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT ma charakter zamknięty. Wymienione w nim kary umowne i odszkodowania wiążą się z nienależytym wykonaniem zobowiązań (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 23 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.59.2021.1.MF i z 16 lipca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.409.2020.1.AP). Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2011 r., sygn. ITPB3/423-640a/10/AW, wskazał, że „(…) nie wszystkie kary umowne oraz odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie stanowią kosztu podatkowego, lecz tylko te kary i odszkodowania, które wynikają z wad sprzedawanych towarów, wad wykonywanych robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwego na niewadliwy lub kary za zwłokę w usunięciu wad wykonywanych robót i usług”.

Trzeba jednak zauważyć, że gdy przekazany towar okazuje się wadliwy, na sprzedawcy (wykonawcy usługi) ciąży obowiązek jego naprawy lub wymiany, na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 i nast. k.c.) albo gwarancji (art. 577 i nast. k.c.). Wydatki dotyczące reklamacji sprzedanych towarów nie zostały wymienione wprost w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stwarza to jednak domniemania, że wszelkie koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zostaną ex lege uznane za koszty mające wpływ na podstawę opodatkowania. Można uznać, że wydatki reklamacyjne poniesione np. w związku z wadliwością towaru nie mają charakteru ani kar umownych, ani odszkodowań wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Ustawodawca nie ograniczył prawa producentów (sprzedawców) do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z usunięciem wad sprzedawanych towarów lub innych zobowiązań gwarancyjnych, które są nierozerwalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem poniesione wydatki związane z procedurą reklamacyjną, niezależnie od tego, czy następuje wymiana, czy naprawa produktów, nie stanowią kar umownych bądź odszkodowań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. W sytuacji, gdy zarazem nie wynikają one z zaniedbań i braku nadzoru nad realizacją zamówień, podatnik może uznać poniesione wydatki w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli poniesienie wydatków będzie przez niego stosownie udokumentowane (interpretacje indywidualne: dyrektora KIS z 21 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.434.2018.1.BK; dyrektora IS w Katowicach z 23 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-451/15/WLK; dyrektora IS w Poznaniu z 26 lutego 2009 r., sygn. ILPB3/423-820/08-2/EK).

Rozumiem, że usterka maszyny nie wynikała z zaniedbań i braku nadzoru nad realizacją zamówień. Zatem należy uznać, że koszt naprawy tej maszyny, w ramach obowiązków wynikających z rękojmi, może być uznany za koszt uzyskania przychodów.

Warto tutaj wskazać, że ryzyko ponoszenia kosztów z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, w tym kosztów ich wymiany lub naprawy, jest standardowym ryzykiem biznesowym, którego nie da się wykluczyć przy prowadzeniu procesów produkcyjnych (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.64.2020.1.AM).

Ważne: Dla oceny możliwości zaliczenia kosztów napraw reklamacyjnych do kosztów uzyskania przychodów bez znaczenia pozostaje to, że naprawy realizowane nie są bezpośrednio przez sprzedawcę. Decydującym warunkiem w tej sytuacji jest ponoszenie kosztów przez sprzedawcę towaru (por. interpretacja indywidualna dyrektora IS w Bydgoszczy z 18 marca 2008 r., sygn. ITPB1/415–749/07/MZ).

W analizowanej sprawie spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usługi naprawy wadliwej maszyny. Zatem stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT podatek naliczony (w kwocie 460 zł) wynikający z otrzymanej od firmy X faktury nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Dla spółki kosztem uzyskania przychodów z tytułu naprawy wadliwej maszyny, dokonanej w ramach rękojmi, będzie więc kwota netto wynikająca z faktury otrzymanej do firmy X, tj. 2000 zł.

Koszty napraw gwarancyjnych oraz napraw w ramach rękojmi należy uznać za tzw. koszty pośrednie (por. interpretacje indywidualne: dyrektora IS w Katowicach z 23 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-736/15/WLK; dyrektora KIS z 12 grudnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.544.2024.2.SJ).

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów – z zastrzeżeniem art. 15d ust. 4a i 4f –4h ustawy o CIT – uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).

Ważne: W analizowanej sprawie faktura dokumentująca poniesione wydatki tytułem naprawy maszyny, w ramach rękojmi, została wystawiona 15 maja 2025 r., zatem koszt w wysokości 2000 zł spółka Y może potrącić w maju 2025 r.

Schemat rozliczenia wydatków związanych z naprawą towaru w ramach rękojmi* ©℗ 1. Jaki podatek: VAT: Podstawa opodatkowania: nie wystąpi (czynność nie podlega VAT) Podatek należny: nie wystąpi (czynność nie podlega VAT) Podatek naliczony: 690 zł CIT: Przychody: nie wystąpią Koszty uzyskania przychodów: 2000 zł 2. W jakiej deklaracji wykazać podatek: VAT: W JPK_V7M: w polach K_42 (ewidencja) i P_42 (deklaracja) spółka wykazuje wartość nabycia netto, tj. 2000 zł, a w polach K_43 (ewidencja) i P_43 (deklaracja) podatek naliczony do odliczenia, tj. 460 zł. CIT: Wydatki poniesione z tytułu rękojmi w kwocie netto (tj. 2000 zł) stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów, które może uwzględnić, kalkulując zaliczkę na CIT za maj 2025 r., a następnie w zeznaniu CIT-8 za 2025 r. 3. Termin złożenia deklaracji: JPK_V7M: 25 czerwca 2025 r. CIT-8: 31 marca 2026 r. * W schemacie rozliczenia zostały pominięte inne zdarzenia/czynności.