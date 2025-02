Jeżeli mąż sprzeda kryptowalutę odziedziczoną po żonie, z którą miał rozdzielność majątkową, to nie pomniejszy przychodu o wydatki, które kobieta poniosła przed śmiercią – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, którego żona zmarła w 2023 r., a on odziedziczył po niej waluty wirtualne. Postanowił je sprzedać. Problem polega na tym, że należały one do majątku odrębnego żony. Mimo to podatnik uważał, że w zeznaniu rocznym PIT-38 będzie mógł pomniejszyć przychód ze sprzedaży odziedziczonych kryptowalut o wydatki na ich nabycie, które poniosła żona.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe. Przywołał art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, z którego wynika, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia kryptowalut są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na ich nabycie oraz koszty związane z ich zbyciem.

W tym przypadku – jak zauważył organ – wydatki na nabycie poniosła żona, z którą nie łączyła podatnika wspólność majątkowa. On sam więc nie poniósł kosztu w sensie ekonomicznym. To oznacza, że w zeznaniu PIT-38 nie pomniejszy przychodu o wydatki poniesione przez żonę.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 lutego 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.914.2024.2.AK