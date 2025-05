Sprawa dotyczyła klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej (CN) „projektu gotowego”. Jest to katalogowy projekt architektoniczno-budowlany, zszyty i oprawiony, służący do wielokrotnego stosowania i wymagający adaptacji do zrealizowania konkretnego zadania inwestycyjnego.

Spółka zajmująca się sprzedażą takich projektów wystąpiła o określenie właściwej stawki podatku od towarów i usług. Jej zdaniem powinna ona wynosić 5 proc., gdyż projekt należy zaklasyfikować do kategorii 4901, w której znajdują się drukowane „książki, broszury, ulotki i podobne materiały”. Argumentowała, że projekt ma formę drukowanej broszury i w swej istocie odpowiada opisowi tej pozycji.

Projekt nie jest mapą

Dyrektor KIS zaklasyfikował ten towar do kategorii 4911, która dotyczy „pozostałych artykułów drukowanych, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami”. Produkty znajdujące się w tej kategorii są objęte podstawową stawką VAT.

Analizując poszczególne kategorie, organ podatkowy wykluczył możliwość klasyfikacji projektu jako:

4905 (mapy, plany topograficzne i globusy drukowane),

4906 (plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne i podobne będące oryginałami narysowanymi ręcznie).

Wskazał przy tym, że klasyfikacji należy dokonywać sekwencyjnie, według zasad ORINS (Ogólne reguły interpretacyjne Nomenklatury scalonej), a brak przyporządkowania do wcześniejszych pozycji skutkuje klasyfikacją do kategorii 4911.

Stawka 23 proc. jest odpowiednia

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 492/20) zgodził się z organem podatkowym. Uznał, że projekt powinien zostać zaklasyfikowany do pozycji 4911, co skutkuje opodatkowaniem stawką 23 proc.

W ocenie WSA słusznie uznano, że projekt należy zaklasyfikować jako „pozostałe artykuły drukowane”, ponieważ nie spełnia on kryteriów, które uprawniałyby do przyporządkowania do pozycji 4905 ani 4906. Towary niespełniające kryteriów bardziej szczegółowych pozycji w ramach działu 49, powinny zostać sklasyfikowane do ogólnej kategorii „pozostałe artykuły drukowane”.

Przede wszystkim do czytania

Naczelny Sąd Administracyjny również uznał, że projekt powinien zostać zaklasyfikowany do kategorii 4911. Podkreślił przy tym, że orzekając, jest związany zarzutami skargi kasacyjnej – a skarżąca spółka nie wskazała na kategorie 4905 ani 4906. Jak zauważyła sędzia Izabela Najda-Ossowska, spółkę interesowała wyłącznie pozycja 4901.

– Spółka stara się wykazać, że klasyfikacja do pozycji 4901 byłaby najwłaściwsza. Skrupulatnie jednak pomija, że wszystkie produkty, które są w niej wymienione, służą przede wszystkim do czytania – wyjaśniła sędzia Najda-Ossowska. ©℗

