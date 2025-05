Przykład

Inwestor ma trzy zezwolenia związane z inwestycjami realizowanymi w przeszłości, a w 2021 r. uzyskał decyzję o wsparciu w związku z nową inwestycją, której wartość wynosi 50 mln zł. Załóżmy, że przysługuje mu zwolnienie podatkowe w wysokości 50 proc., czyli 25 mln zł do wykorzystania w ciągu 12 lat. Dotychczas inwestor wykorzystał z tej kwoty 1 mln zł. Jeśli ma kłopoty i wie, że np. nie utrzyma wymaganego w decyzji poziomu zatrudnienia, co może finalnie skutkować uchyleniem decyzji, to według aktualnych przepisów miałby zwrócić nie ten faktycznie wykorzystany 1 mln zł pomocy publicznej z odsetkami, ale całe 25 mln zł, które miał jedynie na papierze, a nigdy realnie na koncie.