Transformacja technologiczna w kierunku chmury obliczeniowej to nie tylko wdrożenie nowego oprogramowania. To także zmiana podejścia i sposobu myślenia, którą SAP i jego partnerzy opisują jako Cloud Mindset. Jak mówi Beata Niemiec-Siwek, Presales Manager z firmy All for One, specjalizującej się od lat we wdrożeniach systemów SAP, chodzi o chęć skorzystania z dobrodziejstw, które niesie ze sobą chmura. W tradycyjnym modelu wdrożenia oprogramowania on-premise firmy musiały tworzyć i utrzymywać rozbudowane działy IT. Przejście do chmury oznacza przekazanie tej odpowiedzialności dostawcy oraz wprowadzenie nowych standardów i procesów. Rozwiązania chmurowe mogą się okazać optymalne dla rozwoju organizacji.

Koncentracja na kluczowym biznesie i niższy koszt IT

Przeniesienie odpowiedzialności za infrastrukturę i utrzymanie systemów IT z klienta na dostawcę oprogramowania lub partnera wdrożeniowego jest jedną z najbardziej fundamentalnych zalet chmury. Model określany jako SaaS (Software as a Service) uwalnia firmę od konieczności inwestowania w zasoby i wiedzę techniczną.

– Organizacje często muszą poświęcać wiele środków i zasobów na obszary, które nie stanowią ich biznesu – zauważa Beata Niemiec-Siwek.

Dodaje, że model chmurowy pozwala skupić się na podstawowej działalności i merytorycznych aspektach systemu. Klient koncentruje się na danych i procesach, a nie na bezpieczeństwie serwerów, zarządzaniu systemem czy infrastrukturą.

Ponadto – wbrew powszechnemu przekonaniu – rozwiązanie chmurowe może okazać się zwyczajnie tańsze w dłuższej perspektywie. Często klienci biorą pod uwagę jedynie koszty zakupu serwerów, pomijając pełny Total Cost of Ownership (TCO).

– TCO to nie tylko koszty infrastruktury, ale także związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, utrzymaniem, zarządzaniem oraz amortyzacją serwerów i pomieszczeń, w których stoją, jak również zatrudniania wyspecjalizowanych działów IT – wylicza przedstawicielka All for One.

W modelu chmurowym firma korzysta jedynie z tych zasobów, których w danym momencie potrzebuje. W modelu subskrypcyjnym eliminuje się potrzebę posiadania przeskalowanych i nieużywanych przestrzeni serwerowych oraz dyskowych, co finalnie obniża koszty IT.

System zawsze aktualny

Firmy korzystające z rozwiązań chmurowych są zawsze na bieżąco z najnowszymi innowacjami i funkcjonalnościami. Oznacza to koniec z często długotrwałymi i pracochłonnych a też skomplikowanymi projektami upgrade’u systemu ERP. Bieżące, regularne i automatyczne update’y systemu są kluczową zaletą rozwiązań działających w chmurze publicznej, ponieważ eliminują duże, inwazyjne projekty aktualizacyjne.

Ważną korzyścią cyklicznych aktualizacji w chmurze jest bezpieczeństwo procesów biznesowych. Model public cloud dostarcza zaawansowane mechanizmy, które minimalizują ryzyko zakłócenia działania biznesu przez nowy upgrade.

– SAP S/4HANA w Cloud Public Edition dostarcza fantastyczne narzędzia do testowania, które gwarantują, że system przed planowaną aktualizacją jest przetestowany, a po wgraniu pakietu zmian działanie biznesu nie zostanie w żaden sposób zakłócone – tłumaczy Beata Niemiec-Siwek.

Dostęp do najnowszych rozwiązań ERP i elastyczność

Wiele innowacji technologicznych, które definiują przyszłość ERP, jest dostępnych wyłącznie w środowiskach chmurowych. Najlepszym przykładem jest sztuczna inteligencja.

Funkcjonalności oparte na zaawansowanej AI są i będą dostępne tylko w środowiskach chmurowych ze względu na zasoby niezbędne do tego, aby działały poprawnie i optymalnie. Decydując się więc na SAP S/4HANA w chmurze publicznej, firmy zyskują automatycznie dostęp do rozwiązań, które mocno wspierają ich biznes i budują przewagę konkurencyjną.

Z chmurą obliczeniową w rozwiązaniach SAP łączy się też filozofia Clean Core – czystego rdzenia. Zakłada utrzymywanie systemu ERP w stanie jak najbardziej zbliżonym do standardowej, oryginalnej wersji i jednoczesne wprowadzanie wszelkich zmian i personalizacji za pomocą rozszerzeń chmurowych i równoległych innowacji. Jest to kluczowe, aby móc korzystać z automatycznych aktualizacji bez ryzyka, że modyfikacje klienta zostaną uszkodzone. Nie oznacza to jednak braku elastyczności.

– S/4HANA w wersji Public Cloud dostarcza też bardzo wielu możliwości rozwoju i zbudowania nowych funkcjonalności bez ingerencji w standard – podkreśla ekspertka z All for One.

Specjalne narzędzia w wersji chmurowej systemu SAP S/4HANA pozwalają jego kluczowym użytkownikom na dodawanie własnych pól czy obiektów, a narzędzia dla programistów umożliwiają rozbudowę systemu na zewnątrz standardowego kodu, zapewniając zarówno czystość rdzenia, jak i wymaganą elastyczność.

Najlepsze praktyki i szybsze wdrożenie

System SAP S/4HANA w wersji chmury publicznej jest dostarczany w pakiecie z zestawem Best Practices (najlepszych praktyk). Są to optymalne procesy biznesowe, które SAP zbudował na bazie 50 lat doświadczeń we wdrożeniach systemów ERP.

Dzięki temu wiele typowych procesów w firmie, takich jak księgowanie faktur czy proces zakupowy, jest skonfigurowanych według standardowych wzorców. To wpływa również na czas wdrożenia całego systemu w chmurze, a krótszy czas oznacza niższe koszty. Best Practices powodują też, że późniejsze utrzymanie systemu jest znacznie łatwiejsze.

Wdrożenie opiera się na metodyce SAP Activate, która już na wstępnym etapie analizy potrzeb przedsiębiorstwa zakłada gotowość na przyjęcie najlepszych praktyk. To pozwala klientom nie zaczynać implementacji systemu od czystej kartki, lecz korzystać z doświadczeń skumulowanych przez lata przez użytkowników SAP.

System ERP w chmurze publicznej, taki jak SAP S/4HANA Cloud Public Edition, to strategiczny wybór. Przynosi nie tylko stabilność i obniżenie kosztów operacyjnych IT, ale przede wszystkim stały dostęp do najnowszych technologii, które mogą zdecydować o sukcesie rynkowym.