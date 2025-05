W I kwartale 2025 r. dzwoniący, np. podatnicy, czekali średnio 3 minuty 29 sekund na połączenie z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej. Poinformowała o tym w odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzata Krok, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ci, którzy chcieli uzyskać pomoc w zakresie rozliczenia PIT, czekali średnio 2 minuty i 24 sekundy. Natomiast prawie 40 proc. telefonów było odbieranych w czasie krótszym niż 20 sekund.

To informacje przekazane przez Małgorzatę Krok w związku z interpelacją posłów, którzy postulowali o usprawnienie obsługi telefonicznej dzwoniących na infolinię KAS. Spytali też, czy możliwe jest wprowadzenie informowania rozmówców o przewidywanym czasie oczekiwania na połączenie, a także o jego koszcie.

Zastępca szefa KAS nie wykluczyła takiej zmiany. Wyjaśniła jednak, że wymaga ona nowej funkcjonalności w systemie informatycznym wykorzystywanym do obsługi infolinii, więc trwają analizy w tej sprawie.

Godziny pracy

Małgorzata Krok odniosła się też do postulatu wydłużenia i ujednolicenia godzin funkcjonowania infolinii. Podkreśliła, że działa ona od 8.00 do 18.00, co odpowiada potrzebom dzwoniących. Przypomniała też, że w KAS funkcjonują również infolinie dotyczące PUESC czy e-TOLL, które są czynne całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Co więcej, gdy jest to potrzebne, np. gdy trwa akcja w zakresie zeznań PIT, godziny dostępności infolinii są wydłużane, a infolinia obsługiwana jest również w soboty.

Zadowolenie klientów

Małgorzata Krok poinformowała też, że Ministerstwo Finansów ciągle bada zadowolenie dzwoniących z obsługi telefonicznej. - W 2025 r. odnotowaliśmy 80 proc. pozytywnych komentarzy – wskazała. Dodała, że to wzrost o ok. 40 proc. w stosunku do wyniku tego badania prowadzonego w 2021 r.

Konto w e-US

Zastępca szefa KAS przypomniała ponadto, że podatnicy mogą też korzystać ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym i w ten sposób załatwić większość spraw podatkowych.

Mogą to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu, przez całą dobę, z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Przypomnijmy, że do konta w e-US można się zalogować na stronie www.podatki.gov.pl za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel. Można też skorzystać z aplikacji mobilnej.

Odpowiedź Małgorzaty Krok, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na interpelację poselską nr 9044