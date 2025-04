Każdy z małżonków powinien w takiej sytuacji złożyć osobne zeznanie PIT-39 i wykazać w nim połowę przychodów ze sprzedaży – wynika z informacji KIS, opublikowanej w bazie EUREKA (jej ID to 636293).

Mowa o sprzedaży przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana.

Kiedy przychód?

Przypomnijmy bowiem, że podatnik musi zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży prywatnej nieruchomości (domu, mieszkania, działki), tylko jeśli zbył ją przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył lub wybudował.

Podatku można uniknąć, jeżeli w ciągu trzech lat sprzedający przeznaczy pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy, np. na zakup nowego mieszkania, jego remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Niezależnie od tego, czy podatnik zapłaci podatek, czy skorzysta z ulgi, musi wykazać przychód ze sprzedaży w rocznym zeznaniu PIT-39. Zeznania nie składa się tylko wtedy, gdy od zakupu lub budowy minęło więcej niż pięć lat; wówczas bowiem nie powstaje już przychód ze sprzedaży.

Podział majątku

Pięciu lat nie trzeba liczyć na nowo, jeżeli jeden z małżonków otrzyma nieruchomość wskutek podziału małżeńskiego majątku – potwierdziła KIS, tłumacząc to na przykładzie:

Przykład 1 Małżonkowie kupili w 2006 r. nieruchomość w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2015 r. się rozwiedli, a w 2019 r. podzielili majątek wspólny. Kobieta spłaciła byłego męża i stała się jedynym właścicielem nieruchomości. W listopadzie 2022 r. sprzedała nieruchomość. Okres pięciu lat liczy się od końca 2006 r., tj. roku, w którym kobieta nabyła nieruchomość wspólnie z mężem. Upłynął on więc z końcem 2011 r. Kobieta nie płaci więc podatku od sprzedaży nieruchomości w 2022 r.

Do majątku wspólnego

Biegu pięcioletniego okresu nie przerywa też włączenie nieruchomości (należącej do jednego z małżonków) do wspólnego majątku małżonków. KIS wyjaśniła to na następującym przykładzie: