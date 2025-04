Pozwoli ono wszystkim siłom zbrojnym państw współpracujących z Polską korzystać ze zwolnień od akcyzy według tych samych procedur.

Ponadto projekt w większości powiela rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 28 czerwca 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1891). Zostanie ono uchylone 1 lipca 2025 r., tj. gdy wejdzie w życie nowe rozporządzenie.

Zmiany od lipca i sierpnia

Przypomnijmy, że co do zasady saszetki nikotynowe, inne wyroby nikotynowe, a także urządzenia do waporyzacji będą już wkrótce objęte akcyzą, zgodnie z nowelizacją z 20 lutego 2025 r. m.in. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 340). Od 1 lipca 2025 r. opodatkowane będą urządzenia do waporyzacji (tj. wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze oraz urządzenia wielofunkcyjne), a od 1 sierpnia 2025 r. - saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe.

Wyroby nikotynowe

Jednak opublikowany właśnie projekt rozporządzenia zakłada, że zwolnione od akcyzy będą saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe (według określonych w przepisach limitów):

- sprzedawane w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów celnych na lotniskach lub w portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej,

- dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich i tam rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych,

- sprzedawane w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego osobom przebywającym na terenie obiektów oraz w kantynach członkom tego dowództwa i członkom ich rodzin,

- importowane jako mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, personelu cywilnego, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych, przywożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju.

Wyroby te będą także zwolnione od akcyzy, gdy będą przeznaczane do badań naukowych lub badań związanych z jakością wyrobu.

Urządzenia do waporyzacji

Z kolei wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze oraz urządzenia wielofunkcyjne zostaną zwolnione od akcyzy, gdy będą one przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego (po spełnieniu określonych w ustawie warunków).

Urządzenia do waporyzacji, tak jak wspomniane wcześniej wyroby nikotynowe, będą zwolnione od akcyzy również, gdy będą sprzedawane w sklepach położonych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów celnych na lotniskach lub w portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych podróżnym udającym się poza UE.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - w konsultacjach