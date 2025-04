To konsekwencja decyzji Komisji Europejskiej z 3 kwietnia 2025 r. o zwolnieniu w tym zakresie. Zwolnienia stosuje się do przywozu towarów z państw trzecich (spoza UE) od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Dla kogo zwolnienie

Nadal zwolnione z zapłaty cła i podatku VAT będą organizacje państwowe, w tym organy publiczne oraz uprawnione organizacje non-profit, które sprowadzają towary w ramach pomocy humanitarnej z państw trzecich.

Przeznaczenie towarów

Warunkiem zwolnienia jest jednak to, że towary te zostaną:

- podarowane osobom potrzebującym z Ukrainy lub

- przekazane ukraińskim organizacjom państwowym lub zatwierdzonym przez ukraińskie władze tamtejszym organizacjom niosącym pomoc humanitarną osobom potrzebującym w Ukrainie.