Bloger-profesjonalista, którego zdjęcia zostały bezprawnie wykorzystane przez inny podmiot, musi rozliczyć podatek od odszkodowania z tego tytułu jak od każdego innego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która na swoim blogu zamieszcza relacje i własne fotografie z odbytych wycieczek. Blog prowadzi w ramach działalności gospodarczej, publikując na nim m.in. artykuły sponsorowane.

Zdarzyło się, że raz dodała zrobione przez siebie zdjęcie do artykułu sponsorowanego. Nie pobrała za to żadnej opłaty, ale też nie udzieliła klientowi licencji do wykorzystywania jej fotografii. Nigdy też nie oferowała ich na sprzedaż.

W listopadzie 2024 r. odkryła, że kilka jej zdjęć zostało wykorzystanych bez jej zgody przez biuro podróży. Natychmiast wystosowała wezwanie do usunięcia ich z serwisu internetowego biura i oferowanych przez niego katalogów. Zażądała też odszkodowania obliczonego zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24).

Biuro podróży zawarło z kobietą pozasądową ugodę i wypłaciło jej odszkodowanie. Blogerka uważała, że nie jest to dla niej przychód z działalności gospodarczej, bo – jak argumentowała – są to jej prywatne zdjęcia. Liczyła więc na zwolnienie od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wziął pod uwagę to, że kobieta – jak sama przyznała – prowadzi działalność gospodarczą jako blogerka i w tych właśnie celach wykorzystuje bloga, na którym udostępnia zrobione przez siebie zdjęcia. Zatem odszkodowanie, które wypłaciło jej biuro podróży, jest dla niej przychodem z działalności gospodarczej i jako takie nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o PIT – wyjaśnił fiskus.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 marca 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.984.2024.4.MG