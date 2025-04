Nawet jeżeli spółka, kupując towar od unijnego kontrahenta, nie dostała jeszcze od niego faktury korygującej w związku z otrzymanym skontem, ale już zapłaciła mniej, to od razu może zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT o skonto w rozliczeniu za miesiąc powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT. Tak wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmienił więc z urzędu interpretację indywidualną wydaną 17 maja 2022 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.101.2022.1.JO). Dyrektor KIS stwierdził wtedy, że spółka powinna najpierw wykazać podstawę opodatkowania bez skonta, a potem ją skorygować - w rozliczeniu za okres, w którym zapłaciła z uwzględnieniem obniżki.

Zmiana przepisu

Chodzi o wykładnię art. 30a ust. 1a ustawy o VAT, który reguluje zasady korygowania podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). Przepis ten został wprowadzony 1 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626).

Wynika z niego, że jeżeli korekta została spowodowana przyczynami zaistniałymi:

- już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość), to należy ją rozliczyć w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano pierwotną transakcję,

- po dokonaniu transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta), to jest rozliczana na bieżąco, w deklaracji za okres zaistnienia przyczyny korekty.

Brak faktury korygującej

Spółka, która o to spytała, wyjaśniła, że niektórzy dostawcy unijni udzielają jej skonta, gdy zapłaci we wcześniejszym terminie. Uwzględnia tę obniżkę przy zapłacie w tym samym miesiącu, w którym kontrahent wystawił fakturę lub w kolejnym.

Poinformowała jednak, że najpierw wykazuje podstawę opodatkowania bez uwzględnienia skonta, czyli wyższą. Następnie ją koryguje (zmniejsza) w rozliczeniu za miesiąc, w którym zapłaciła z obniżką.

Chciała się upewnić, że może dokonać takiej korekty, nawet jeżeli nie dostanie jeszcze od kontrahenta faktury korygującej. Dyrektor KIS to potwierdził.

Od razu

Interpretację tę zmienił szef KAS. Wyjaśnił, że jeżeli spółka przed terminem złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w WNT, już wie, że spełniła warunki do zastosowania skonta (zapłaciła z uwzględnieniem obniżki), to już w rozliczeniu za ten okres może zmniejszyć podstawę opodatkowania WNT. To oznacza, że może od razu w rozliczeniu VAT z tytułu WNT wykazać niższą podstawę opodatkowania.

Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS31 marca 2025 r., sygn. DOP7.8101.11.2025.FMLM