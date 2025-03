Od 2025 r. polscy mali podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach unijnych. Ale nie we wszystkich, bo niektóre nie wdrożyły nowych rozwiązań

Szczegóły przedstawiamy w tabeli sporządzonej przez firmę doradczą MDDP.

Co się zmieniło

Przypomnimy, że od 2025 r. małe firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w innych krajach Unii Europejskiej, zasadniczo mogą korzystać z obowiązujących tam zwolnień z VAT w ramach procedury SME (z ang. Small and Medium-sized Enterprises). Zwolnienie jest podmiotowe, czyli ze względu na stosunkowo małe obroty.

Z nowych możliwości mogą skorzystać również firmy, które mają siedzibę w innych krajach UE, a działają w Polsce i chcą tu zastosować zwolnienia z VAT (do 200 tys. zł).

Limity obrotów a zwolnienie z VAT

Przypomnijmy, że podatnik może korzystać z procedury SME, jeżeli jego obroty nie przekroczą limitu:

obowiązującego w tym innym państwie UE i

ogólnounijnego wynoszącego 100 tys. euro.

Limit 100 tys. euro to całkowita roczna wartość dostaw towarów i świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium UE, z wyłączeniem kwoty podatku od wartości dodanej.

W limicie tym jest zawarty już limit krajowy. W Polsce wynosi on 200 tys. zł netto (czyli bez VAT). To oznacza, że polska firma, aby sprawdzić, czy nie przekroczyła limitu ogólnounijnego, musi doliczyć wartość sprzedaży w Polsce.

Każde państwo unijne ma swój własny limit zwolnienia z VAT. Na przykład w Niemczech wynosi on 25 tys. euro, w Estonii 40 tys. euro, na Cyprze 15,6 tys. euro, na Słowacji 50 tys. euro, w Austrii 55 tys. euro. Jednocześnie w tych krajach z procedury SME są wyłączone:

transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego,

zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu.

Z kolei w Finlandii roczny próg wynosi 20 tys. euro, ale nie ma tam wyłączeń z tej procedury.

Różne warianty

W praktyce możliwych jest kilka wariantów stosowania zwolnienia z VAT. Na przykład można z niego korzystać zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, gdy żaden z limitów nie zostanie przekroczony.

Albo przeciwnie – nie można skorzystać ze zwolnienia w żadnym z państw UE ze względu na przekroczenie obu progów sprzedaży (ogólnounijnego i krajowego).

Możliwa jest też sytuacja, w której polska firma nie będzie miała prawa do zwolnienia w Polsce (ze względu na przekroczenie rocznego progu 200 tys. zł), ale nadal będzie mogła prowadzić sprzedaż zwolnioną z VAT w innych krajach unijnych, bo nie przekroczy tam ani limitów krajowych (ustalonych w tych państwach), ani unijnego progu 100 tys. euro.

Mogą też pojawić się inne sytuacje, np. podatnik będzie miał prawo do zwolnienia z VAT w Polsce oraz w jednym z krajów unijnych (w którym również nie przekroczy obowiązującego tam limitu), a w jeszcze innym państwie UE będzie musiał zarejestrować się już dla celów VAT, bo przekroczył tamtejszy próg zwolnienia. Pisaliśmy o tym szczegółowo m.in. w artykule „Co się zmieniło w VAT od 1 stycznia 2025 r.” (DGP nr 3/2025).

Gdy brak informacji

– Procedurę SME można jednak stosować pod warunkiem, że została ona wdrożona przez dane państwo UE – podkreśla dr Paweł Selera, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Wyjaśnia, że kraje unijne nie są zobowiązane do wprowadzenia zwolnień podmiotowych z VAT, więc siłą rzeczy, jeżeli nie ma tam zwolnienia, nie korzysta z niego ani podmiot krajowy, ani zagraniczny.

Niewykluczone też, że niektóre państwa nie wdrożyły jeszcze dyrektywy 2020/285. – Na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej informacje o procedurze SME zamieściło na razie tylko 14 państw, łącznie z Polską – informuje ekspert.

Zaznacza, że nie do końca wiadomo, czy brak danych o innych krajach wynika z tego, że państwa te nie wdrożyły jeszcze procedury SME, czy że nie planują tego w ogóle zrobić, czy może po prostu nie przekazały danych do umieszczenia na stronie UE.

– Sama KE rekomenduje w takiej sytuacji bezpośredni kontakt z wybranym państwem – wyjaśnia Paweł Selera.

Co dla polskiej firmy oznacza brak w danym państwie procedury SME? Taka firma musi co do zasady zarejestrować się tam dla celów VAT ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli przede wszystkim deklarowaniem transakcji dla celów VAT.

Trzeba powiadomić

Ekspert zwraca uwagę na zróżnicowany sposób wdrożenia dyrektywy przez państwa, które to uczyniły. Chodzi nie tylko o limity zwolnienia, ale także o różne sposoby jego kalkulacji, czy wyłączenia sektorowe. Warto też zwrócić uwagę na wprowadzone przez niektóre kraje UE tzw. okresy kwarantanny, po upływie których można ponownie wnioskować o procedurę SME.

Aby polski podatnik mógł korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE, musi złożyć naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście uprzednie powiadomienie. Należy to zrobić za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (na stronie podatki.gov.pl).

W takiej sytuacji polski urząd ustala, czy firma spełnia warunki zwolnienia w drugim państwie. Jeżeli to drugie państwo potwierdzi prawo do zwolnienia, to zasadniczo w ciągu 35 dni od złożenia powiadomienia przez polskiego podatnika naczelnik urzędu nadaje mu unikalny numer identyfikacyjny (EX).

Kwartalne informacje

Korzystający ze zwolnienia w innych krajach UE muszą informować co kwartał m.in. o wysokości obrotów osiągniętych w każdym z tych państw, w tym o wartości sprzedaży na terytorium kraju (w Polsce).

Kwartalną informację składa się tak samo jak uprzednie powiadomienie, tj. w ustrukturyzowanym formacie za pomocą e-US ©℗

Kraj UE Czy stosuje procedurę SME? Roczny limit obrotu Transakcje wyłączone z procedury SME Okres przejściowy po przekroczeniu krajowego progu Okres kwarantanny*) AUSTRIA TAK 55 tys. euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego,(b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Jeżeli próg krajowy zostanie przekroczony o nie więcej niż 10 proc., to nadal można korzystać ze zwolnienia do końca roku kalendarzowego. (1) Małe przedsiębiorstwa wyłączone z programu SME nie mogą korzystać z tego zwolnienia w bieżącym roku i w roku następnym.(2) Małe przedsiębiorstwa, które zdecydują się dobrowolnie opuścić program SME , nie mogą korzystać z tego zwolnienia w okresie kwarantanny trwającym pięć lat kalendarzowych. BELGIA TAK b.d. (1) Transakcje wyłączające podatnika z procedury SME w odniesieniu do całej jego działalności: a) roboty budowlane, z wyjątkiem zwłaszcza usług świadczonych za pośrednictwem platform;b) usługi restauracyjne lub cateringowe, w przypadku których podatnik jest zobowiązany do korzystania z kas fiskalnych;c) nieokazjonalne dostawy materiałów używanych, które nie mogą być ponownie wykorzystane w niezmienionym stanie, odpadów przemysłowych i nieprzemysłowych, odpadów odzyskanych, odpadów częściowo przetworzonych i złomu;d) transakcje realizowane przez grupy VAT.(2) Transakcje wyłączone z procedury szczególnej (podatnicy mogą nadal korzystać z procedury szczególnej w odniesieniu do innych transakcji objętych tą procedurą):(a) odpłatna dostawa nowych budynków, wzniesionych lub nabytych z zastosowaniem VAT, przez podatników dokonujących okazjonalnie takich transakcji lub przez podatników, którzy zazwyczaj tego nie robią;(b) przyznanie, cesja lub zwrot praw rzeczowych innych niż własność nieruchomości przez podatników dokonujących okazjonalnie takich transakcji lub podatników, którzy zwykle nie biorą udział w takich transakcjach;(c) okazjonalne wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu za wynagrodzeniem;(d) dostarczanie przez rybaka wyrobów własnych w okolicznościach wskazanych w ustawie;(e) dostawy wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń do skręcania papierosów itp.);(f) dostarczanie przez okres krótszy niż trzy miesiące umeblowanego zakwaterowania w hotelach, motelach i obiektach o podobnej funkcji, z wyjątkiem zwłaszcza usług świadczonych za pośrednictwem platform;(g) transakcje przeprowadzane w sposób niejawny (transakcje niezadeklarowane i nielegalne). Belgia stosuje okres przejściowy w przypadku przekroczenia krajowego progu rocznego w bieżącym roku kalendarzowym. TAK BUŁGARIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. CHORWACJA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. CYPR TAK 15,6 tys. euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego,(b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu NIE Małe przedsiębiorstwa wyłączone z programu SME na Cyprze nie mogą korzystać z tego zwolnienia w okresie kwarantanny (jeden rok). Nie ma okresu kwarantanny w przypadku dobrowolnego wystąpienia z programu SME. CZECHY TAK b.d. zwolniona z VAT wewnątrzwspólntowa dostawa nowych środków transportu TAK TAK DANIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. ESTONIA TAK 40 tys. euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego,(b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu NIE Małe przedsiębiorstwa wyłączone w Estonii z programu SME nie mogą korzystać z tego zwolnienia w okresie kwarantanny. Okres kwarantanny wynosi rok kalendarzowy. W przypadku dobrowolnego opuszczenia programu SME nie ma okresu kwarantanny. FINLANDIA TAK 20 tys. euro b.d. NIE Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego zostanie przekroczony krajowy lub unijny próg rocznego obrotu, małe przedsiębiorstwo nie może skorzystać ze zwolnienia w następnym roku kalendarzowym. Brak w przypadku dobrowolnej rezygnacji ze SME FRANCJA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. NIEMCY TAK 25 tys. euro. (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego, (b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu NIE TAK. W przypadku dobrowolnego wyjścia z programu SME okres kwarantanny wynosi pięć lat.

Kraj UE Czy stosuje procedurę SME? Roczny limit obrotu Transakcje wyłączone z procedury SME Okres przejściowy po przekroczeniu krajowego progu Okres kwarantanny*) GRECJA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. WĘGRY b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. IRLANDIA TAK (1) 42,5 tys. euro dla osób: a) świadczących wyłącznie usługi, b) dostarczających towary podlegające opodatkowaniu według stawek obniżonych lub podstawowych, które wyprodukowały lub wyprodukowały z materiałów objętych stawką zerową;(2) 85 tys. euro dla osób: a) dostarczających zarówno towary, jak i świadczących usługi, w przypadku gdy co najmniej 90 proc. obrotu pochodzi z dostaw towarów innych niż towary, o których mowa powyżej b) tylko dostarczających towary. (a) obrót nieruchomościami przez osoby fizyczne osoby, (b) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego, (c) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu' NIE Okres kwarantanny trwa rok kalendarzowy, jeżeli został przekroczony unijny próg roczny. W przypadku dobrowolnego opuszczenia programu SME nie ma okresu kwarantanny. WŁOCHY b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. ŁOTWA TAK 50 tys euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego, (b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Łotwa stosuje okres przejściowy, jeżeli krajowy próg roczny zostanie przekroczony o nie więcej niż 10 proc. Okres kwarantanny wynosi rok. W przypadku dobrowolnego wyjścia z programu SME nie ma okresu kwarantanny. LITWA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. LUKSEMBURG TAK 50 tys. euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego,(b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu,(c) najem i dzierżawa nieruchomości, jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie,(d) transakcje realizowane przez grupy VAT Luksemburg stosuje okres przejściowy w przypadku przekroczenia krajowego progu rocznego. Jeżeli zostanie on przekroczony o nie więcej niż 10 proc., to zwolnienie ma zastosowanie do końca roku kalendarzowego. Małe przedsiębiorstwa wyłączone z programu SME nie mogą korzystać z tego zwolnienia w bieżącym roku i w następnym roku kalendarzowym. To samo dotyczy firm, które dobrowolnie opuszczą program SME. MALTA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. HOLANDIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. PORTUGALIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. RUMUNIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. SŁOWACJA TAK 50 tys. euro (a) transakcje okazjonalne, takie jak dostawa budynku lub części budynku przed pierwszym zasiedleniem lub dostawa terenu budowlanego, (b) zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Słowacja stosuje okres przejściowy w przypadku przekroczenia krajowego progu rocznego lub progu sektorowego o nie więcej niż 25 proc. W przypadku wykluczenia z programu SME okres kwarantanny wynosi rok. SŁOWENIA TAK 60 tys. euro zwolniona z VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Jeżeli roczny próg krajowy zostanie przekroczony o nie więcej niż 10 proc., zwolnienie ma zastosowanie do końca roku kalendarzowego. Małe przedsiębiorstwa wyłączone z programu SME nie mogą korzystać z tego zwolnienia w okresie kwarantanny w bieżącym roku kalendarzowym i w następnym roku kalendarzowym. To samo dotyczy firm, które zdecydują się dobrowolnie opuścić program SME. HISZPANIA b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. SZWECJA TAK 12 206,9071 euro wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu, złoto inwestycyjne oraz najem lub dzierżawa nieruchomości, jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie. NIE dwa lata w przypadku niespełnienia warunków programu SME lub dobrowolnego wyjścia z niego

*) po rezygnacji z procedury SME lub utraty prawa do jej stosowania;

Oprac. MDDP