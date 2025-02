Opinia. Statystyki mogą odstraszać przed transgraniczną restrukturyzacją

Katarzyna Nosal, partner w Zespole Fuzji i Przejęć w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce:

Analizując przedstawione statystyki, należy rozważyć, na ile mechanizm, który miał ułatwić firmom prowadzenie transgranicznych restrukturyzacji, spełnił swój cel. Niestety, nie znamy tła każdej ze spraw, które rozpatrywał szef KAS, jak i przyczyn odmowy wydania opinii przez ten organ. Taka informacja byłaby pożądana, ze względu na to, że obecnie przy proporcji 50:50 odmów wydania opinii do wydanych opinii, firmy mogą uważać transgraniczne restrukturyzacje (i tak już kosztowne) za obciążone istotnym ryzykiem podatkowym. Jeśli do tego dodamy odmowy wydania opinii zabezpieczających, to trudno się dziwić, iż firmy z dużą ostrożnością podchodzą do restrukturyzacji transgranicznych.