Niewielu Polaków wie, że rozliczając PIT za 2024 rok, można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W niektórych przypadkach zwrot podatku może wynieść nawet 4,5 tys. zł, co oznacza realną oszczędność w domowym budżecie. Kto konkretnie może skorzystać z ulgi IKZE w 2025 roku?

Termin rozliczenia PIT za 2024 rok rozpoczyna się 15 lutego 2025 roku i potrwa do końca kwietnia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jednym ze sposobów na zmniejszenie należnego podatku jest skorzystanie z ulgi wynikającej z wpłat na IKZE. Jest to dobrowolny instrument oszczędzania na emeryturę, który dodatkowo pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z ulgi, należy jednak spełnić określone warunki. Warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania tego rozwiązania, aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał i uzyskać maksymalne korzyści finansowe.

Ulga na IKZE: Podstawa prawna i zasady działania

IKZE to jedno z narzędzi trzeciego filaru systemu emerytalnego, którego funkcjonowanie reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Jego głównym celem jest umożliwienie dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę z korzyściami podatkowymi. Osoby oszczędzające w ramach IKZE mają możliwość nie tylko pomnażania kapitału na przyszłość, ale także obniżenia bieżących zobowiązań podatkowych.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej związanej z IKZE, należało dokonać wpłat do końca 2024 roku. Wpłaty te są odliczane od podstawy opodatkowania, co oznacza niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot podatku. IKZE można otworzyć w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz powszechnych towarzystwach emerytalnych. Dzięki różnorodnym formom inwestowania użytkownicy mogą dostosować strategię oszczędzania do swoich indywidualnych preferencji i oczekiwań.

Limity wpłat na IKZE w 2024 roku

Nie można wpłacać dowolnych kwot na IKZE i oczekiwać pełnej ulgi podatkowej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło maksymalne limity wpłat, które w 2024 roku wynosiły:

9 388,80 zł dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłaty mogą być dokonywane jednorazowo lub w ratach w trakcie roku. Osoby, które w 2024 roku wpłaciły maksymalne kwoty, mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe. Systematyczne odkładanie nawet mniejszych sum pozwala na stopniowe budowanie kapitału emerytalnego, a jednocześnie daje szansę na coroczne oszczędności podatkowe.

Jakie korzyści podatkowe daje IKZE?

Główną zaletą IKZE jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania. Oznacza to, że dochód podatnika po odliczeniu wpłat na IKZE jest niższy, co skutkuje mniejszym podatkiem do zapłaty. W efekcie osoba oszczędzająca w ramach IKZE może otrzymać większy zwrot podatku lub uniknąć konieczności dopłaty do urzędu skarbowego.

Przykłady korzyści podatkowych:

Osoba zatrudniona na umowie o pracę, która wpłaciła maksymalną kwotę 9 388,80 zł, może uzyskać zwrot podatku w wysokości do 3004,42 zł (przy stawce 32 proc.).

(przy stawce 32 proc.). Osoba samozatrudniona, która wpłaciła 14 083,20 zł, może liczyć na zwrot podatku sięgający 4506,62 zł .

. Podatnik rozliczający się w pierwszym progu podatkowym (12 proc.) i wpłacający 5 000 zł na IKZE może zaoszczędzić 600 zł.

Dzięki tym mechanizmom wielu podatników w kwietniu może liczyć na wyższy zwrot podatku lub niższą dopłatę do fiskusa. Korzyści z IKZE nie kończą się jednak na oszczędnościach podatkowych – dodatkowo pozwala ono budować kapitał na przyszłość w elastyczny sposób.

Jakie zeznanie złożyć, aby skorzystać z ulgi na IKZE?

Odliczenia wpłat na IKZE dokonujemy w zeznaniu:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-37 lub

PIT-36L

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

IKZE: Warunki wypłaty i ograniczenia

IKZE nie tylko pozwala na ulgę podatkową, ale też umożliwia oszczędzanie na emeryturę. Warto jednak pamiętać o ważnych zasadach dotyczących wypłaty środków:

Pełna wypłata jest możliwa po ukończeniu 65. roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat.

Wypłata może nastąpić jednorazowo lub w ratach (minimum przez 10 lat).

Wcześniejsze wycofanie środków skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego od wypłaconej kwoty.

IKZE stanowi też zabezpieczenie dla bliskich, ponieważ środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci posiadacza konta osoby uprawnione mogą wypłacić zgromadzone środki, a obowiązujące przepisy przewidują korzystne zasady opodatkowania takich wypłat.

Czy warto skorzystać z IKZE?

IKZE to atrakcyjny sposób na obniżenie podatku i jednoczesne budowanie zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Korzyści podatkowe są tym większe, im wyższy dochód podatnika i im większa kwota wpłat. Osoby, które skorzystały z tej formy oszczędzania w 2024 roku, mogą liczyć na zwrot podatku sięgający nawet kilku tysięcy złotych.

IKZE to jedno z niewielu dostępnych narzędzi, które łączy oszczędzanie na emeryturę z natychmiastowymi korzyściami podatkowymi, dlatego warto rozważyć jego wykorzystanie w ramach planowania swoich finansów.