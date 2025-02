Jeżeli dokument księgowy nie jest drukowany z kasy rejestrującej, to nie zastąpi paragonu fiskalnego, nawet jeżeli zawiera identyczne dane – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która zajmuje się sprzedażą elementów karoserii do samochodów. W punkcie sprzedaży stacjonarnej ma drukarkę fiskalną skonfigurowaną z programem księgowym.Obsługa sprzedaży internetowej odbywa się jednak w innych, oddalonych miejscach. Tam drukowany jest list przewozowy, a paragon jest za każdym razem dostarczany ze sklepu stacjonarnego do miejsca pakowania towarów.

Czy odpowiednik paragonu jest dopuszczalny

Spółka uważała, że pracownik odpowiedzialny za obsługę sprzedaży internetowej mógłby drukować odpowiednik paragonu fiskalnego z programu księgowego i następnie wysyłać go klientom. We wniosku o interpretację podkreśliła, że taki odpowiednik zawierałby identyczne dane, jak paragon fiskalny: ten sam numer, opis sprzedanych towarów i kwoty transakcji. Spółka uważała, że taki sposób postępowania będzie prawidłowy.

Dyrektor KIS: tylko faktura lub paragon

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów lub rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. Muszą też wystawiać i wydawać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży (w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy – elektronicznie). Wynika to z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych z kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 3c i 3d ustawy, a potwierdza go również rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.).

W par. 2 pkt 16 tego rozporządzenia zdefiniowano paragon fiskalny jako dokument fiskalny wystawiony dla nabywcy przy użyciu kasy rejestrującej. Wydanie dokumentu, który zawierałby identyczne dane jak paragon, ale nie byłby drukowany z kasy rejestrującej, będzie więc niezgodne z przywołanymi przepisami – podsumował dyrektor KIS. ©℗