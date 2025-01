Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Jak powiedział we wtorek minister Maciej Berek, jej celem jest objecie akcyzą papierosów elektronicznych, podgrzewaczy, a także saszetek nikotynowych.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Rząd zajmował się we wtorek m.in. projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Celem tej ustawy jest objęcie podatkiem akcyzowym nowych kategorii wyrobów: wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy, urządzeń wielofunkcyjnych i części do nich, saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych.

„Część tej legislacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, ma służyć temu, aby od przyszłego roku kwota prawie pół miliarda złotych rocznie zwiększyła budżet państwa z tytułu zwiększenia niektórych stawek podatkowych i z tytułu objęcia akcyzą takich produktów, które do tej pory nie były objęte, a są podobne do wyrobów akcyzowych” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Maciej Berek.

Ceny produktów tytoniowych będą wyższe

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów, stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne) ma wynieść 40 zł za sztukę. Kwota ta będzie płacona jednorazowo.

Stawki akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe objęto tzw. "mapą drogową", a stawka akcyzy w 2025 r. wyniesie 150 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. - 250 zł za każdy kilogram - przewiduje projekt.

Zgodnie z propozycją MF akcyza na płyn zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych zostanie podwyższona od 1 lipca 2025 r. o 40 zł od każdego papierosa. W kolejnych latach poziom akcyzy będzie rósł. Od 1 lipca 2025 r. będzie to 0,96 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu zawartego w jednym papierosie elektronicznym; od 1 stycznia 2026 r. - 1,44 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu; od 1 stycznia 2027 r. - 1,80 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu. (PAP)