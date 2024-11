Stawka akcyzy na alkohol będzie rosnąć do 2027 roku o 5 proc. To oznacza, że za rok w cenie pół litra wódki akcyza będzie stanowić 16 zł (do tej pory było to 15,22 zł). Podwyżka nie ominie innych rodzajów alkoholi – od wódki przez piwo, wino czy cydr.

Wzrost akcyzy na alkohol

Rząd zdecydował, że będzie kontynuował mapę drogową zakładającą podwyżkę akcyzy do 2027 r.

Ostatnia zmiana stawek akcyzy na wyroby alkoholowe miała miejsce w 2020 roku i wynosiła 10 proc. Przyjęta przez ostatni rząd ustawa podwyższenie stawek na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o 10 proc. w 2022 roku i co roku o 5 proc. w latach 2023-2027 r.

Z zakresu projektowanej akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej.

Co więcej, Ministerstwo Finansów przedłużyło o dwa lata, czyli do końca grudnia 2026 roku zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy piwa, cydru i perry. Zdaniem resortu takie regulacje będą miały pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, sektora MŚP przez ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Podwyżki akcyzy na alkohol – ile zapłacą konsumenci

Zgodnie z ustawą i art. 165a. stawka akcyzy będzie wynosiła:

na alkohol etylowy w 2025 roku 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie

na piwo w 2025 roku: 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

na wino w 2025 roku: 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

na napoje fermentowane: 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

na wyroby pośrednie w 2025 roku: 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

To oznacza, że najwyższa stawka będzie obowiązywała dla towarów typu wódka.

Szef KASMarcin Łoboda w październiku wskazał, że jeżeli chodzi o pół litra wódki 40-proc., bo tam jest stawka kwotowa (...) w butelce (...) półlitrowej to jest 15,22 zł w 2024 r. „W 2025 r. to już będzie 16 zł akcyzy" – wyjaśniał w Sejmie. Tymczasem można przyjąć, że średnio akcyza na butelkę piwa 0,5 l wyniesie 0,62 zł.

Polacy wolą piwo

Akcyza stanowi ważne źródło dochodu dla budżetu państwa. Jednak to nie jedyna jej rola. Ma przyczynić się również do regulowania konsumpcji produktów, które negatywnie wpływają na zdrowie Polaków.

Co ciekawe najwyższa stawka akcyzy obejmie produkty najwyżej procentowe, mimo że to piwo jest najczęściej kupowanym alkoholem w Polsce. Według raportu powstałego na podstawie aplikacji PanParagon, 75 proc. rachunków zawierających alkohol miało na swojej liście piwo. Na drugim miejscu znalazła się wódka, która stanowiła już tylko 9,6 proc paragonów. Whisky stanowiło natomiast 3,7 proc., likier 1,4 proc., gin i rum 0,5 proc., a tequila – 0,1 proc. Natomiast według Centrum Monitoringu Rynku w sklepach małoformatowych w godzinach porannych sprzedaż piwa jest sześciokrotnie wyższa niż mocnych alkoholi. Od 5:00 do 12:00 Polacy kupują niespełna 2,6 mln sztuk piwa z czego 402 tys. było określane jako mocne. Jeśli chodzi o popularne „małpki”, to sprzedają się one w liczbie 1,4 mln dziennie.

Preferencje Polaków odbijają się na wpływach z opodatkowania. Z uwagi na niższe stawki akcyzy dla piwa (przy dużo wyższym spożyciu) wpływy do budżetu państwa stanowią zaledwie 30 proc. całego przychodu, natomiast wyroby spirytusowe zapewniają 70 proc. dochodów z akcyzy, choć zajmują 22 proc. rynku sprzedaży alkoholu (piwo stanowi 49 proc.).

Akcyza ze względu na zawartość alkoholu

Coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie akcyzy w oparciu o zawartość alkoholu w danym produkcie. Na taki krok zdecydowały się między innymi: Cypr, Węgry, Dania, Holandia, Estonia, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa czy Irlandia. Holandia natomiast od 2024 roku stosuje jednolity system naliczania akcyzy.

Eksperci zauważają, że podniesienie akcyzy na piwo do połowy wartości obowiązującej dla innych producentów alkoholu mogłoby skutkować dodatkowym zyskiem wynoszącym niespełna 1 mld zł dla budżetu państwa.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zauważa, że Polacy coraz rzadziej sięgają po mocne alkohole z uwagi na rosnące ceny tych produktów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku rynek ten zmniejszył się o 10 mln litrów legalnych napojów spirytusowych.

Szara strefa

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych w raporcie „Szara strefa 2024” wskazał, że najważniejszym czynnikiem decydującym o rozmiarach szarej strefy wyrobów spirytusowych jest cena zależna od wysokości akcyzy na alkohol. Im wyższy podatek, tym większa zachęta dla nielegalnych producentów i sprzedawców do działania w szarej strefie.

Z danych GUS wynika, że rynek legalnej sprzedaży wyrobów spirytusowych skurczył się w latach 2022-2023 ze 150 do 125 mln litrów 100-proc. alkoholu, czyli do poziomu, który notowano w latach 2016-2018. „Biorąc pod uwagę, że przyzwyczajenia konsumpcyjne Polaków nie zmieniają się równie gwałtownie, a łączna konsumpcja wyrobów spirytusowych (wyroby legalne + alkohol z szarej strefy) pozostaje względnie stabilna, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że doszło do przesunięcia konsumpcji w kierunku nielegalnego alkoholu produkowanego lub sprzedawanego w szarej strefie” – podaje IPAG.

Instytut szacuje, że 18 mln litrów alkoholu 100 proc. zostało zakupionych poza systemem. Jak wynika z wyliczeń IPiAG, statystyczny Polak kupuje w ciągu roku około trzech „flaszek” w szarej strefie.