Rozliczenie PIT to obowiązek każdego podatnika, który uzyskał dochód w danym roku podatkowym. W 2025 roku dostępne są dwie główne metody składania zeznania podatkowego: tradycyjna forma papierowa oraz forma elektroniczna, tzw. e-PIT. Wybór jednej z nich zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki samego procesu rozliczenia. Kiedy lepiej zostać przy papierze?

Rozliczenie PIT w formie elektronicznej zyskuje na popularności, dzięki swojej prostocie, wygodzie oraz oszczędności czasu. System e-Deklaracje, dostępny na stronie Ministerstwa Finansów, umożliwia składanie deklaracji online, a także korzystanie z opcji „Twój e-PIT”, który automatycznie wypełnia dane na podstawie PIT-11 przekazanych przez pracodawcę. Oto kluczowe zalety i wady tej metody.

Zalety e-PIT. System zrobi rozliczenie podatkowe za ciebie

Wypełnienie PIT elektronicznie jest znacznie szybsze niż tradycyjne wypełnianie papierowych formularzy. Dzięki systemowi „Twój e-PIT” większość danych, takich jak informacje o dochodach, zaliczkach na podatek dochodowy, są automatycznie uzupełniane przez system, co eliminuje ryzyko błędów. Nie trezba też odwiedzać urzędów skarbowych. Deklarację podatkową można wysłać elektronicznie, dzięki czemu oszczędza się czas i unika kolejek w urzędach skarbowych i na poczcie. Jest to również wygodne w przypadku podatników, którzy nie mają czasu na osobiste załatwianie formalności.

Co jednak najważniejsze rozliczenie PIT przez internet jest bezpieczne, pod warunkiem używania oficjalnych platform udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Wszystkie dane przesyłane przez system e-Deklaracje są chronione za pomocą szyfrowania, co minimalizuje ryzyko ich nieautoryzowanego wykorzystania. Po przesłaniu deklaracji elektronicznej, użytkownik otrzymuje potwierdzenie jej złożenia, co stanowi dowód na wykonanie obowiązku podatkowego. Potwierdzenie to jest natychmiastowe i dostępne online. Dla tych, którzy co roku rozliczają się na ostatnią chwilę najważniejsze jest natomiast to, że system e-PIT jest dostępny przez całą dobę, co umożliwia podatnikom składanie deklaracji w dogodnym dla nich czasie, bez konieczności dostosowywania się do godzin pracy urzędów skarbowych.

Minusy e-PIT. Z trudniejszymi sytuacjami lepiej do eksperta od podatków

Nie jest to jednak system pozbawiony wad. Choć system e-Deklaracje jest generalnie stabilny, mogą wystąpić problemy techniczne, takie jak przeciążenie serwerów w okresie rozliczeń podatkowych. Z tego powodu w ostatnich dniach przed upływem terminu składania PIT mogą wystąpić trudności z dostępem do systemu. Decydując się na e-Deklaracje wybieramy też jednak brak indywidualnego doradztwa. Pomimo dużej automatyzacji, system e-PIT nie zastąpi porady profesjonalnego doradcy podatkowego, co może stanowić problem w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych. I choć elektroniczne deklaracje są bardzo popularne, to prawdą jest i to, że aby skutecznie skorzystać z systemu e-PIT, podatnik musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera oraz internetu. Dla osób starszych, wykluczonych technologicznie rozliczenie PIT w formie papierowej może być prostsze.

Plusy PIT tradycyjnego, papierowego

Forma papierowa rozliczenia podatkowego wymaga wypełnienia ręcznego formularza oraz złożenia go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłania pocztą. Dla wielu osób rozliczenie PIT na papierze jest jednak prostsze, ponieważ mają one doświadczenie w wypełnianiu tradycyjnych formularzy. W przypadku tej metody nie ma potrzeby korzystania z internetu czy systemu e-Deklaracje, co może być korzystne dla osób niebędących biegłymi w technologii. W przypadku rozliczenia papierowego, łatwiej jest skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Wiele osób decyduje się na współpracę z profesjonalistami, aby uniknąć błędów przy wypełnianiu formularza. W przypadku tej metody można złożyć PIT bezpośrednio w urzędzie skarbowym i uzyskać potwierdzenie jego złożenia na miejscu. Jest to preferowana opcja dla osób, które chcą mieć pewność, że ich formularz trafił do odpowiedniego urzędu.

Wybór metody rozliczenia – co warto wziąć pod uwagę?

Wybór metody rozliczenia zależy od indywidualnych preferencji podatnika. Dla osób, które cenią sobie wygodę i szybkość, system e-PIT będzie najodpowiedniejszy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku bardziej skomplikowanych spraw podatkowych, rozliczenie papierowe lub skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego może okazać się konieczne. Jeśli więc mamy ro rozliczenia PIT, który jest tylko formalnością, korzystamy z ulg, o których wiemy jak działają i mieliśmy z nimi do czynienia wcześniej, mamy dochody z jednego lub różnych źródeł, ale widzimy je w systemie, a podstawa opodatkowania jest nam znana- śmiało można korzystać z elektronicznego e-PIT. Jeśli jest inaczej, warto przynajmniej zabrać się za rozliczenie podatku trochę wcześniej, by w wypadku wątpliwości móc skonsultować się z doradcą.