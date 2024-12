Od 2021 r. systematycznie zmniejsza się liczba wystawianych mandatów karnych wystawianych przez policjantów. Pieniędzy z mandatów jest jednak coraz więcej.

Ukarani przez policjantów i inne uprawnione organy płacą coraz więcej, a blisko połowa wpływów z tytułu grzywien pochodzi od kierowców łamiących przepisy prawa ruchu drogowego.

Pieniądze kierowców trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem m.in. na budowę lub przebudowę dróg krajowych. Tak wynika z danych, które 10 grudnia br. przedstawił w Sejmie Zbigniew Stawicki zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadając na poselską interpelację.

Co to są supermandaty i kto może je dostać?

Poseł, który z nią wystąpił przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje restrykcyjny taryfikator mandatów karnych nakładanych za wykroczenia. Podstawą jest rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2484). Taryfikator zawiera m.in. „supermandaty” czyli mandaty nakładane w podwójnej wysokości na kierowców recydywistów, którzy w ciągu dwóch lat popełnią po raz drugi to samo wykroczenie.

- Opinia publiczna zauważa, że wpływy z mandatów karnych wystawionych przez Policję, biorąc pod uwagę wzrost deficytu budżetowego, są istotnym źródłem finansowym zasilającym budżet państwa – stwierdził poseł.

Kto może wlepić mandat karny?

Poprosił w związku z tym o przytoczenie statystyk dotyczących wpływów do budżetu państwa z tytułu mandatów karnych w latach 2021-2024 oraz liczby mandatów wystawionych w tym okresie.

Grzywny w drodze mandatu karnego nakłada jednak nie tylko policja, ale także inne organy np. Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Lasy Państwowe, urzędy morskie, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, inspekcje ochrony środowiska. Trafiają one zaś nie tylko do budżetu państwa, ale i do wspomnianego Krajowego Funduszu Drogowego oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia (z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej).

Gdzie trafiają pieniądze z mandatów i ile ich jest?

Tabela, przedstawiona przez zastępcę szefa KAS potwierdza tezę posła, że od 1 stycznia 2022 r. wpływy z mandatów karnych znacząco wzrosły. Co roku przekraczają bowiem 1 mld zł.

Grzywny, które zasiliły bezpośrednio budżet państwa dominowały jednak wyłącznie w 2022 r. Grzywny nakładane na kierowców za wykroczenia zasilają z kolei Krajowy Fundusz Drogowy na podstawie art. 140ag prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1251 ze zm.). Wpływy z tego tytułu były relatywnie niewielkie w latach 2021 -2022. Od 2023 r. stanowią jednak blisko połowę łącznych wpływów z mandatów karnych.

Ze statystyk przedstawionych przez zastępcę szefa KAS wynika również, że sama liczba mandatów karnych wystawianych przez policjantów systematycznie spada. O ile w 2021 r. było ich ponad 4,8 mln , to w 2023 r. już o 1 mln mniej, a do końca października br. niecałe 3,6 mln.