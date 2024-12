Wraz z nowym rokiem kalendarzowym na gruncie prawa podatkowego najczęściej zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy. Tak samo będzie w roku 2025. Ale co się zmieni, a co zostanie po staremu? Sprawdź co z KSeF, ulga B+R i progami podatkowymi.

Rok 2025 – co się zmieni, a co zostanie po staremu

Rok 2025 przyniesie istotne zmiany w prawie podatkowym, które wpłyną zarówno na przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Celem władz jest uproszczenie systemu podatkowego, ale pojawią się również nowe obowiązki administracyjne. Poniżej omawiamy kluczowe zmiany, które wejdą w życie w 2025 roku, ich konsekwencje oraz wskazujemy, jak najlepiej się do nich przygotować.

Ulga B+R – zmiany w 2025 roku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaproponowało wprowadzenie istotnych zmian w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R). Projekt ustawy deregulacyjnej, opublikowany w kwietniu 2024 roku, zakłada uproszczenie zasad rozliczeń dla podatników CIT. Co się zmieni? Należy zwrócić uwagę na to, że od 2025 roku:

usunięty zostanie obowiązek korzystania z usług jednostek naukowych lub uczelni wyższych,

kosztami kwalifikowanymi będą mogły być ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze świadczone przez dowolne podmioty, w tym firmy zewnętrzne i kontraktorów B2B.

Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy zyskają większą swobodę w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i włączaniu kosztów usług do ulgi podatkowej.

KSeF – co z e-fakturowaniem w 2025 roku

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT. I choć byliśmy już blisko tego, żeby zacząć go obowiązkowo stosować, to jednak jego wdrożenie zostało przesunięte aż na 2026 rok. Harmonogram wprowadzenia KSeF:

od 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie duże przedsiębiorstwa (z obrotami powyżej 200 mln zł w poprzednim roku);

od 1 kwietnia 2026 r. KSeF będzie obowiązywał wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze.

Warto jednak mieć świadomość, że przedsiębiorcy już w 2025 roku powinni rozpocząć testowanie systemu i szkolić pracowników, aby płynnie dostosować się do nowych wymogów.

Progi podatkowe 2025 – wszystko zostaje po staremu

W 2025 roku utrzymane zostaną te same zasady rozliczeń według skali podatkowej (PIT).

Pierwszy próg podatkowy to 12% podatku

Obejmuje dochody do 120 000 zł rocznie. Dzięki kwocie wolnej od podatku (30 000 zł) osoby zarabiające poniżej tego poziomu nie będą płaciły podatku dochodowego.

Drugi próg podatkowy to 32% podatku

Dochody przekraczające 120 000 zł będą podlegały stawce podatkowej wynoszącej 32%. Warto pamiętać, że podatek według wyższej stawki naliczany jest tylko od nadwyżki ponad ten próg.

Podatek solidarnościowy – 4%

Dla osób, których roczny dochód przekracza 1 milion zł, obowiązuje dodatkowy podatek solidarnościowy w wysokości 4%. Jest on naliczany od kwot przewyższających ten poziom.

Do takich działań trzeba się przygotować, zanim rozpocznie się 2025 rok

W roku 2025 wejdą w życie zmiany w prawie podatkowym, które mogą przynieść korzyści wielu podatnikom, ale wymagają też odpowiedniego przygotowania. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zmiany w uldze B+R oraz na nadchodzący obowiązek korzystania z KSeF. Już teraz: