Jeżeli w dzisiejszej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny przyzna rację podatnikom, będzie to oznaczać, że fiskus w niektórych przypadkach ściągnął daninę, mimo że ta już się przedawniła.

– Przy takim rozstrzygnięciu każdy, kto dostał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego, powinien uważnie przeanalizować okoliczności swojej sprawy, bo może się okazać, że jest szansa na odzyskanie lub zaoszczędzenie pieniędzy – mówi Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych w MDDP.

Uchwała będzie miała sygnaturę III FPS 4/24 i będzie wiązała wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych.

Jak to liczyć?

Przypomnijmy, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 59 par. 1 pkt 9 ordynacji zobowiązanie wygasa wskutek przedawnienia. Jednak w niektórych sytuacjach bieg terminu przedawnienia może być przerwany (a więc rozpocznie bieg na nowo) lub zawieszony (termin biegnie dalej, gdy ustanie przesłanka zawieszenia).

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia znajdziemy w art. 70 par. 6 ordynacji. Poniedziałkowa uchwała dotyczy przesłanki wymienionej w pkt 4 tego przepisu. Zgodnie z nią bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu „z dniem doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d par. 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Coraz więcej zabezpieczeń

Chodzi o zabezpieczenie, że zobowiązanie zostanie wykonane, czyli że podatek zostanie zapłacony (ściągnięty). Decyzje o zabezpieczeniu są wydawane jeszcze przed terminem płatności podatku i wydaniem decyzji wymiarowej, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik nie zapłaci daniny, bo np. zbywa swój majątek, aby utrudnić bądź udaremnić egzekucję, lub trwale nie uiszcza zobowiązań publicznoprawnych.

– W ostatnich latach zauważamy dość istotny wzrost liczby takich decyzji oraz kwot należności zabezpieczanych na majątku podatników. Przypuszczamy, że w wielu urzędach skarbowych mogą wręcz istnieć wewnętrzne wytyczne nakazujące wydanie decyzji o zabezpieczeniu zawsze, gdy podatnik nie skoryguje rozliczeń zgodnie z ustaleniami kontroli – mówi Jakub Warnieło.

Jego zdaniem może to być skutkiem uchwały NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. I FPS 1/21). Dała ona zielone światło sądom administracyjnym do badania, czy fiskus nie nadużywa innej przesłanki powodującej zawieszenie biegu terminu przedawnienia – czy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe tylko po to, by nie dopuścić do przedawnienia podatku.

– Być może wzrost liczby decyzji o zabezpieczeniu świadczy o kolejnym sposobie fiskusa na wydłużenie sobie czasu na wydanie decyzji wymiarowej – przypuszcza ekspert MDDP.

Od kiedy biegnie dalej

Po okresie zawieszenia przedawnienie ulega w końcu „odwieszeniu” i biegnie dalej. Od którego momentu? Odpowiedzi należy szukać w art. 70 par. 7 ordynacji.

Problemem okazały się dwie odrębne przesłanki wymienione w pkt 4 i 5 przepisu. Pierwsza to wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu, natomiast drugą jest zakończenie postępowania zabezpieczającego prowadzonego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Decyzja o zabezpieczeniu wygasa z chwilą doręczenia decyzji określającej wysokość podatku (art. 33a par. 1 pkt 2 ordynacji). Od tego momentu termin przedawnienia biegnie dalej. Jednak wygaśnięcie tej decyzji (o zabezpieczeniu) „nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. Tak wynika z kolei z art. 33a par. 2 ordynacji. Zatem postępowanie zabezpieczające nadal trwa, co w świetle art. 70 par. 7 pkt 5 ordynacji oznaczałoby, że przedawnienie wciąż jest zawieszone i fiskus ma więcej czasu na podjęcie swoich działań.

I tu dochodzimy do sedna sporu: który przepis jest ważniejszy – art. 70 par. 7 pkt 4 (w zw. z art. 33a par. 1 pkt 2) czy art. 70 par. 7 pkt 5 (w zw. z art. 33a par. 2) ordynacji?

Rację ma fiskus czy podatnicy

Sądy administracyjne nie są co do tego zgodne. Pierwsza linia orzecznicza jest korzystna dla fiskusa. Wynika z niej, że skoro wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie niweluje skutków zabezpieczenia („nie narusza zarządzenia zabezpieczenia”), to nie może też uchylać wymagalności samego zobowiązania. Innymi słowy, dopóki trwa postępowanie zabezpieczające (na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), dopóty termin przedawnienia pozostaje zawieszony.

Takiego zdania był NSA w wyrokach z: 4 czerwca br. (I FSK 1668/20), 6 lipca 2021 r. (I FSK 234/20) i 30 listopada 2017 r. (I FSK 351/16). Tak też wynika z prawomocnych wyroków WSA w Gliwicach z 11 marca 2020 r. (I SA/Gl 1098/19) i Olsztynie z 7 listopada 2018 r. (I SA/Ol 395/18) oraz z nieprawomocnego wyroku WSA w Łodzi z 24 kwietnia 2024 r. (I SA/Łd 810/23).

Druga linia orzecznicza jest korzystna dla podatników. Wynika z niej, że przedawnienie biegnie dalej już z chwilą wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu. Jak bowiem wyjaśnił NSA w wyroku z 20 sierpnia 2024 r. (II FSK 964/22), „racjonalny prawodawca nie regulowałby tożsamej sytuacji odmiennie w dwóch, znajdujących się w tym samym przepisie jednostkach redakcyjnych. Przepisy art. 70 par. 7 pkt 4 i 5 ordynacji podatkowej muszą się zatem odnosić do dwóch różnych hipotetycznych stanów faktycznych”.

Pierwszy – jak tłumaczył NSA – ma miejsce wtedy, gdy decyzja o zabezpieczeniu została wydana na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, a dalsze postępowanie toczy się na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.). Natomiast z drugim stanem faktycznym mamy do czynienia wówczas, gdy całe postępowanie zabezpieczające toczyło się na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Inna wykładnia tych przepisów prowadziłaby do wniosku, że art. 70 par. 7 pkt 4 ordynacji byłby pozbawiony normatywnej treści, skoro samo wydanie decyzji o zabezpieczeniu nie powoduje zawieszenia biegu terminu przedawnienia – argumentował sąd kasacyjny we wspomnianym wyroku.

Taki sam pogląd wyraził w wyrokach z 20 września 2022 r. (II FSK 668/22) i 14 czerwca 2022 r. (II FSK 381/22). Podobnie orzekł WSA w Łodzi w nieprawomocnych wyrokach z 26 października 2023 r. (I SA/Łd 638/23) i 13 grudnia 2022 r. (I SA/Łd 628/22).

Rozbieżność w orzecznictwie skłoniła prezesa NSA do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej uchwały w tej sprawie. ©℗