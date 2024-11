Senat przyjął bez poprawek nowelizację, która od 2025 r. wprowadzi nową definicję budynku i budowli dla celów podatku od nieruchomości. Natomiast Sejm przyjął zmiany do ustawy podwyższającej z 2 mln euro do 2,5 mln euro limit przychodów, po którego przekroczeniu trzeba prowadzić księgi rachunkowe.

To oznacza, że:

nowelizacja ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw,

Senat zajmie się teraz nowelizacją ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Budowle i budynki

Senat przyjął nowelizację podatkową bez poprawek, mimo że podczas prac w trzech senackich komisjach sygnalizowano wątpliwości i konieczność wprowadzenia zmian. Ostatecznie jednak z nich zrezygnowano, z uwagi na pośpiech. Zgodnie bowiem z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19) nowelizacja powinna wejść w życie już 1 stycznia 2025 r. Tego dnia muszą zacząć obowiązywać nowe podatkowe definicje budynku i budowli, które nie będą się już odwoływać do przepisów budowlanych.

Co więcej, nowelizacja powinna być opublikowana do końca listopada br., bo mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o zachowaniu status quo co do zakresu opodatkowania znalazły się w niej zmiany niekorzystne dla podatników, a takie powinny być opublikowane z co najmniej miesięcznym vacatio legis. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Zmiany w podatku od nieruchomości już w Senacie, w zakresie rachunkowości ciągle w Sejmie” (DGP nr 226/2024).

Senackie komisje zobowiązały jednak przedstawicieli Ministerstwa Finansów do przedstawienia w ciągu pół roku propozycji kolejnych zmian.

Rachunkowość i sprawozdawczość

Z kolei zmiany w ustawie o rachunkowości zakładają m.in. podwyższenie o jedną czwartą różnych limitów. Najważniejszy to limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzrośnie on od 2025 r. z 2 mln euro do 2,5 mln euro (przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych).

O jedną czwartą pójdą w górę m.in. limity zobowiązujące niektóre podmioty (np. spółki z o.o.) do poddawania badaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz pozwalające na stosowanie uproszczeń.

Ta sama nowelizacja zakłada wprowadzenie przepisów o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość ma być według jednolitego standardu, co będzie weryfikowane przez biegłego rewidenta.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju odnośnie do kwestii środowiskowych, społecznych (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą raportowane bardziej szczegółowo niż dotychczas. Dziś ustawa o rachunkowości zobowiązuje największe podmioty do przekazywania części takich danych w informacji niefinansowej. ©℗