W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć wydatku na montaż rolet zewnętrznych, mimo że redukują one straty ciepła w domu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o preferencję dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Pozwala ona odliczyć do 53 tys. zł z tytułu wydatków poniesionych na ocieplenie domu (np. na wymianę okien, instalację paneli fotowoltaicznych). Pełny zakres wydatków, które można odjąć, określił minister inwestycji i rozwoju w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 273).

O ulgę spytał mężczyzna, który przekonał się, że roleta zewnętrzna zamontowana na drzwiach tarasowych znacząco zmniejsza ubytki ciepła w okresie grzewczym. Dlatego postanowił zamontować podobne rolety na drugich drzwiach tarasowych i na wszystkich oknach. Chciał się upewnić, że koszty montażu będzie mógł odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że choć montaż rolet zewnętrznych przyczynia się do zredukowania strat ciepła w budynku, to nie zostały one wymienione w rozporządzeniu i w związku z tym kosztów w tym zakresie nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Zwrócił uwagę na to, że w części 1 w pkt 14 załącznika do rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r. została wskazana „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”.

– Rolet zewnętrznych nie można uznać za stolarkę okienną, bowiem stolarka okienna to po prostu okna, natomiast rolety zewnętrzne stanowią odrębny od stolarki okiennej system – wyjaśnił dyrektor KIS.

Tak samo stwierdził w interpretacjach z 17 marca 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2. 4011.16.2023.2.ŁS) i z 27 maja 2022 r. (0114-KDIP3-1.4011. 331.2022.2.BS).©℗