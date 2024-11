Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika lub inkasenta wylicza się w odniesieniu do kwoty podatku terminowego wpłaconego na rachunek urzędu skarbowego, a nie w stosunku do kwoty podatku potrąconego z pracowniczych wynagrodzeń. Dlatego jest ono niższe, gdy płatnik zastosuje ulgę na innowacyjnych pracowników.

Potwierdza to kolejna już interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią spółka prowadząca działalność badawczo-rozwojową i korzystająca w związku z tym z ulgi B+R. Spółka liczy się z tym, że jej roczny dochód będzie zbyt niski i nie pozwoli na odliczenie w ramach ulgi całości kosztów kwalifikowanych.

Spółka zatrudnia i planuje zatrudniać specjalistów na podstawie umów o pracę, o dzieło oraz umów zlecenia. Z ich wynagrodzenia potrąca zaliczki na podatek dochodowy i wpłaca je terminowo do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT.

Z tego powodu spółka planuje skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, o której mowa w art. 18db ustawy o CIT. Jest ona uzupełnieniem ulgi B+R, bo pozwala odjąć koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednim roku w ramach ulgi B+R ze względu na zbyt niski dochód lub poniesioną stratę. Ulga polega na pomniejszeniu kwoty zaliczek na PIT lub zryczałtowanego podatku potrącanych od wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła lub osób korzystających z praw autorskich. Podatnik odlicza kwotę wynikającą z przemnożenia nieodjętych w poprzednim roku kosztów kwalifikowanych i stawki podatku.

Od czego obliczać?

Spółka jako płatnik planowała pobierać zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku na rzecz budżetu państwa. Takie prawo przysługuje płatnikom i inkasentom na podstawie art. 28 ordynacji podatkowej. Wynagrodzenie wynosi 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatnika i 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasenta, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1377).

Spółka uważała, że 0,3 proc. może obliczyć od kwoty zaliczek potrąconych z wynagrodzenia osób zatrudnionych, a więc przed pomniejszeniem o kwotę ulgi na innowacyjnych pracowników. Przywołała par. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym zryczałtowane wynagrodzenie jest potrącane z „kwoty podatków pobranych przez płatnika i inkasenta”.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podkreślił, że prawo do wynagrodzenia powstaje w momencie terminowej wpłaty przez płatnika lub inkasenta podatku na rzecz budżetu państwa, a nie z chwilą pobrania przez nich podatku. Tym samym kwoty PIT, które zostały pobrane, ale których nie wpłacono terminowo na rachunek urzędu skarbowego, i to bez względu na przyczynę, nie są podstawą do naliczenia wynagrodzenia płatnika – stwierdził.

Nie po myśli

To oznacza, że spółka będzie musiała wyliczyć swoje wynagrodzenie w wysokości 0,3 proc. kwoty faktycznie wpłaconej do urzędu skarbowego, a więc niepomniejszonej o ulgę na innowacyjnych pracowników.

Ten sam wniosek płynie z wcześniejszych interpretacji dyrektora KIS, m.in. z 10 lipca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4017. 1.2024.1.DW) i z 23 listopada 2023 r. (0111-KDIB1-3.4017.4.2023.4.MBD).

