O 2,6 proc. zmniejszy się w 2025 r. szacunkowy podatkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dz.U. z 2024 r. pod poz. 1628.

To skutek spadku cen towarów produkcji rolnej w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (2022 r.). To dobra wiadomość dla podatników, bo w 2024 r. szacunkowy dochód wzrósł aż o 36 proc.

Przypomnijmy, że zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Z danych resortu finansów wynika, że z tej formy rozliczeń korzysta ok. 37 tys. rolników rocznie.

W 2025 r. norma dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. ma wynieść 18,41, czyli spadnie o 50 gr, a dla pozostałych roślin (np. pomidorów) – 6,86 (o 18 gr mniej).

Norma dla uprawy grzybów i grzybni spadnie z 8,11 zł do 7,90 zł, a dla hodowli koni rzeźnych (poza gospodarstwem rolnym) wyniesie 789,84 zł, czyli o 21,08 zł mniej niż w tym roku.

Dla sektora finansów publicznych nie będzie to duży ubytek dochodów. Ministerstwo Finansów szacuje, że z tego powodu zmniejszą się one w 2025 r. o ok. 1,4 mln zł. ©℗