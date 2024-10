Utworzenie fundacji rodzinnej zarządzającej rodzinnymi aktywami w celu finansowego zabezpieczenia jej beneficjentów, w tym potomstwa fundatorów, nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej.

Została ona wydana 13 września br., ale w ministerialnej bazie opublikowano ją dopiero pod koniec października.

Wniosek o jej wydanie dotyczył utworzenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej akcji spółki kapitałowej. Akcje mają być następnie sukcesywnie sprzedawane, aby fundacja mogła kupować inne aktywa, zwłaszcza mieszkania na wynajem i lokale usługowe, co pozwoli na długofalowe ograniczenie ryzyka gospodarczego. To by oznaczało, że fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, polegającą m.in. na inwestycjach w nieruchomości.

Wnioskodawca poinformował, że będzie też ona wypłacać beneficjentom świadczenia. Przy tym statut fundacji już zawiera postanowienia ograniczające wypłatę świadczeń oraz warunkujące prawa beneficjentów, np. w zależności od ich wieku, od sytuacji finansowej fundacji. Wprowadzono również mechanizmy, które mają zabezpieczyć fundację przed patem decyzyjnym i konfliktem między beneficjentami (np. powołanie rady nadzorczej na wypadek śmierci fundatorów).

Wnioskodawca wyjaśnił, że fundację utworzono, aby stworzyć bezpieczny i trwały wehikuł zarządzający rodzinnymi aktywami. Celem – jak tłumaczył – jest finansowe zabezpieczenie beneficjentów fundacji, w szczególności córki, której niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne zarządzanie pieniędzmi.

Utworzenie fundacji oznacza korzyść podatkową w postaci braku podatku od spadków i darowizn oraz PIT po stronie beneficjentów.

Szef KAS uznał jednak, że w tym wypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. O opisywanych czynnościach decydują bowiem cele gospodarcze i ekonomiczne.

Odnosząc się do sprzedaży akcji przez fundację i zainwestowania przez nią uzyskanych w ten sposób pieniędzy w zakup nieruchomości na wynajem, szef KAS stwierdził, że te działania wprost spełniają przesłanki dozwolonej działalności gospodarczej wynikające z ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.).

Ponadto z jego dodatkowych ustaleń nie wynikało, aby wyzbywanie się akcji było planowane lub inicjowane jeszcze przed utworzeniem fundacji rodzinnej.

Szef KAS nie doszukał się też sztuczności takiego działania ani sprzeczności korzyści podatkowych z celem lub przedmiotem ustawy podatkowej lub jej przepisu.©℗