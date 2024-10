O rozliczeniach konkretnego podatnika mogą się dowiedzieć przez telefon już nie tylko pełnomocnicy ogólni i użytkownicy konta spółki (innej organizacji) w e-Urzędzie Skarbowym. Taką możliwość mają również inni umocowani, w tym pracownicy biur rachunkowych.

Chodzi o osoby posługujące się pełnomocnictwem UPL-1, czyli do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych, lub pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1).

Wprawdzie o rozliczeniach swojego klienta nie dowiedzą się od konsultanta infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (odmiejscowionego pracownika US), ale mogą już pytać o to pracownika konkretnego urzędu skarbowego prowadzącego daną sprawę. Numer telefonu do takiego pracownika poda wspomniany konsultant. Pracownik konkretnego US może bowiem uwierzytelnić takiego pełnomocnika.

Tłumaczyła to szczegółowo w rozmowie z GP Sylwia Zdebiak, dyrektor departamentu relacji z klientami w Ministerstwie Finansów (patrz: „Pracownik biura rachunkowego też się dowie o rozliczeniach klienta”, DGP nr 198/2024).

Nowa infolinia KAS

Przypomnijmy, że nowa infolinia KAS ruszyła 1 października 2024 r., a informacji można zasięgać pod numerem:

(+48) 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych,

801 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

Telefony tej infolinii odbierają – według wyboru osoby dzwoniącej – albo konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej, albo konsultanci będący odmiejscowionymi pracownikami urzędów skarbowych. Tych ostatnich można pytać zarówno o ogólne kwestie podatkowe i celne, jak i o indywidualne sprawy, czyli swoje rozliczenia.

Chcąc jednak otrzymać informacje objęte tajemnicą skarbową, trzeba się uwierzytelnić kodem telePIN. Ustawia się go na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie: www.podatki.gov.pl.

Jeśli konsultant nie zna wszystkich szczegółów toczącej się sprawy, to przekazuje dzwoniącemu bezpośredni numer do pracownika urzędu zajmującego się daną sprawą (docelowo rozmowy mają być przekierowywane automatycznie).

Zarówno wspomniany konsultant, jak i pracownik konkretnego US mogą przekazać przez telefon informację o indywidualnej sprawie podatnika:

jego pełnomocnikowi ogólnemu oraz

osobie mającej dostęp do jego konta w e-Urzędzie Skarbowym, o ile podatnik nie jest osobą fizyczną, ale np. spółką (lub inną organizacją).

Również w tym przypadku warunkiem jest uwierzytelnienie się specjalnym kodem telePIN przez osobę reprezentującą podatnika.

Pracownicy biura rachunkowego

Dostęp do danych zyskali już też pełnomocnicy dysponujący UPL-1 lub PPS-1. Informacje o podatniku objęte tajemnicą skarbową mogą oni otrzymać jednak tylko od pracownika konkretnego urzędu skarbowego prowadzącego daną sprawę (a nie konsultanta będącego odmiejscowionym pracownikiem US). Tylko ten pracownik (konkretnego US) może bowiem zweryfikować pełnomocnictwo UPL-1 lub PPS-1 i uwierzytelnić dzwoniącego za pomocą jego telePIN-u i numeru PESEL lub NIP.

Po uwierzytelnieniu pracownik urzędu może przekazać informacje w zakresie, na jaki pozwala pełnomocnictwo osoby dzwoniącej. ©℗