W pierwszej połowie 2024 r. podatnicy złożyli w e-Urzędzie Skarbowym 95 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w całym 2023 r. – 160 tys. – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Mowa o wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości:

dochodu podatnika PIT (ZAS-DF) i

przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazanych dla celów PIT (ZAS-DFU).

Resort przyznał, że zasadniczo liczba takich wniosków się nie zmienia, ale coraz więcej podatników składa je za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy (ok. 35 proc.). Dzięki temu nie trzeba chodzić do urzędu skarbowego, aby takie zaświadczenie otrzymać. Nie trzeba też uiszczać opłaty skarbowej, bo elektroniczne zaświadczenie jest bezpłatne.

Proces jego wydawania jest zautomatyzowany; zaświadczenie można otrzymać w zaledwie kilka minut. Wystarczy wejść na własne konto w e-US na stronie www.podatki.gov.pl i zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub e-dowodu.

Trzeba się jednak zgodzić na e-korespondencję. Zgodę również wyraża się na koncie w e-US. W chwili wyrażania zgody należy podać adres e-mailowy lub numer telefonu, na który będą przychodziły powiadomienia o otrzymanej na konto w e-US korespondencji.

Taka zgoda nie jest jednorazowa. Upoważnia ona urząd skarbowy do elektronicznego doręczania podatnikowi wszystkich dokumentów. Jeżeli podatnik się na to zdecyduje, to nie dostanie już pism tradycyjną pocztą.©℗