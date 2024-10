W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pojawi się nowa definicja budowli i budynków. Natomiast wszystkie miejsca postojowe podobnie jak mieszkania zostaną objęte jedną, niższą stawką podatku od nieruchomości.

Tak wynika z rozpatrywanego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji. Powinien on jak najszybciej trafić do Sejmu, ponieważ zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r., co oznacza, że nowelizacja musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada br.

To skutek dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19). W efekcie z końcem 2024 r. wygasną dwa przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: jeden dotyczący definicji budynku (co odnosi się również do garaży), drugi – zawierający definicję budowli (tj. art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2).

Nowa definicja budowli nie może już się odwoływać do przepisów prawa budowlanego. Dlatego projekt zakłada, że budowlą (opodatkowaną od wartości) ma być obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy (np. obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Budowlą mają być też:

elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

urządzenie techniczne (inne niż wymienione w poprzednich punktach) – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W definicji budowli zapisany zostanie warunek, że budowla musi być wzniesiona w wyniku robót budowlanych, także gdy stanowi część obiektu niewymienionego w ustawie.

Z załącznika nr 4 (poz. 9) usunięto natomiast wały przeciwpowodziowe (jeśli porównać z projektem, który wcześniej trafił na Stały Komitet Rady Ministrów). Oznacza to, że w ogóle nie będą one opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Daniną nie będą też objęte obiekty małej architektury, w tym obiekty kultu religijnego (np. kapliczki).

Zgodnie z rozpatrywanym przez rząd projektem mniej będą płacić właściciele wszystkich garaży w budynkach mieszkalnych. Nie będzie miało znaczenia, czy są to garaże wielostanowiskowe, czy indywidualne oraz czy jest założona dla nich odrębna księga wieczysta.©℗