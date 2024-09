Znamy już szczegóły przepisów odraczających terminy zapłaty podatków przez osoby i firmy poszkodowane w powodzi. Dotyczą one nie tylko podstawowych danin, takich jak PIT, CIT, VAT, lecz także innych.

Zmiany (przedstawiamy je w tabeli) wynikają z opublikowanego już rozporządzenia z 19 września 2024 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. (Dz.U. poz. 1390).

Dotyczą zasadniczo podmiotów, które spełniają łącznie następujące warunki:

■ są poszkodowanymi w powodzi (w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi; t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 654, dalej: specustawa);

■ mają siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terenie gminy poszkodowanej w powodzi (które zostały określone w rozporządzeniu; Dz.U. z 2024 r., poz. 1371);

■ prowadzą działalność gospodarczą na terenie poszkodowanej gminy.

PIT

Poszkodowani w powodzi podatnicy PIT zapłacą zaliczki na PIT za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. lub za III i IV kw. 2024 r. dopiero do 30 kwietnia 2025 r.

To samo dotyczy zaliczek na PIT i zryczałtowanego PIT odprowadzanych do urzędu skarbowego za zatrudnionych. Chodzi o:

■ zaliczki od przychodów z pracy pobrane przez zakłady pracy (art. 32 ustawy o PIT) oraz organy egzekucyjne i podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy (art. 42e ust. 4 ustawy o PIT),

■ zaliczki pobrane przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o PIT, czyli np. przez zleceniodawców, podmioty zamawiające dzieło,

■ zaliczki od przychodów wypłacanych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (np. od dniówek obrachunkowych – art. 33 ustawy o PIT),

■ 20-proc. zryczałtowany PIT pobrany od przychodów nierezydentów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Ryczałt ewidencjonowany

Do 30 kwietnia 2025 r. został odroczony termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r., a u ryczałtowców rozliczających się kwartalnie – za III i IV kw. 2024 r.

Jaki podatek i do kiedy

Jaki podatek Jaki obowiązek Nowy termin PIT Zapłata zaliczek za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. i za III i IV kwartał 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Wpłata zaliczek na PIT i zryczałtowany PIT pobranych przez płatników od podatników za miesiące od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. PIT Złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, w sytuacji gdy płatnik zaprzestał prowadzenia działalności przed końcem 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zapłata ryczałtu za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. i za III i IV kwartał 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Podatek od przychodów z budynków (podatnicy PIT) Zapłata podatku należnego za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. CIT Zapłata zaliczek za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. i za III i IV kwartał 2024 r. do 31 marca 2025 r. Złożenie zeznania rocznego i zapłata podatku przez podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – jeżeli termin na wykonanie tych obowiązków przypadał w okresie od 19 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Podatek od przychodów z budynków (podatnicy CIT) Podatek należny za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT) Zapłata ryczałtu od dochodów spółek - jeżeli termin uiszczenia podatku przypadał we wrześniu albo w październiku 2024 r. o 3 miesiące dłuższy VAT Zapłata VAT jeżeli termin jego uiszczenia przypada na okres od 19 września do 31 grudnia 2024 r. do 25 stycznia 2025 r. Złożenie deklaracji miesięcznych lub kwartalnych dla potrzeb VAT, informacji podsumowującej (art. 100 ust. 3 ustawy o VAT) i JPK_VAT przypadających w okresie od 19 września do 31 października 2024 r. do 25 listopada 2024 r. Złożenie przez grupy VAT – JPK_VAT przypadających w okresie od 19 września do 31 października 2024 r. Podatek od spadków i darowizn Złożenie zgłoszenia lub zeznania podatkowego jeżeli termin na to upłynął (lub upłynie) w okresie od 19 września do 31 października 2024 r., do 31 stycznia 2025 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych Złożenie niektórych deklaracji oraz zapłata PCC – jeżeli termin na to upłynął lub upłynie w okresie od 19 września do 31 października 2024 r.

Podstawa prawna Podstawa prawna: rozporządzenie z 19 września 2024 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. (Dz.U. poz. 1390)

CIT

Rozporządzenie z 19 września 2024 r. przewiduje także preferencje dla podatników CIT.

Zaliczki na ten podatek za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. lub za III i IV kw. 2024 r. będzie można zapłacić do 31 marca 2025 r.

To samo dotyczy podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, a termin na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę podatku przypadł lub przypadnie w okresie od 19 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Oni również będą mogli wypełnić te obowiązki do końca marca przyszłego roku.

Od przychodów z budynków

Do 30 kwietnia 2025 r. został odroczony termin zapłaty przez podatników PIT podatku od przychodów z budynków – za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r.

Natomiast podatnicy CIT zapłacą podatek od przychodów z budynków za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Estoński CIT

Z preferencji skorzystają też firmy, które stosują ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT). Jeżeli termin uiszczenia tego podatku przypadłby we wrześniu lub w październiku 2024 r., to można go będzie zapłacić z trzymiesięcznym opóźnieniem.

VAT

Odroczony jest również termin zapłaty VAT. Jeżeli przypada on na okres od 19 września do 31 grudnia 2024 r., to podatek będzie można uiścić do 25 stycznia 2025 r.

Natomiast na 25 listopada 2024 r. zostanie przesunięty termin na złożenie deklaracji miesięcznych lub kwartalnych dla potrzeb VAT, informacji podsumowującej (art. 100 ust. 3 ustawy o VAT) i JPK_VAT przypadających w okresie od 19 września do 31 października 2024 r. Tak samo będzie w przypadku JPK_VAT składanych przez grupy VAT.

PCC, od spadków i darowizn

Zmiany dotyczące podatku od spadków i darowizn oraz PCC są skierowane do poszkodowanych w powodzi, którzy mieszkają na terenie zalanych gmin.

I tak podatnicy, którym termin na złożenie zgłoszenia lub zeznania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn upłynął (lub upłynąłby) w okresie od 19 września do 31 października 2024 r., będą mieli na to czas do 31 stycznia 2025 r.

Natomiast termin na złożenie niektórych deklaracji oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych zostaje przedłużony do 31 stycznia 2025 r. – jeżeli upływałby w okresie od 19 września do 31 października 2024 r.

Karta podatkowa

W rozporządzeniu z 19 września 2024 r. nie wymieniono podatników, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. Nie oznacza to jednak, że o nich zapomniano. Dotyczy ich art. 30 ust. 4 wspomnianej specustawy. Z tego przepisu wynika, że gdy przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej została spowodowana powodzią, to należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie tej przerwy. Trzeba to zrobić w dniu rozpoczęcia działalności po przerwie spowodowanej powodzią.

Dzięki temu zawiadomieniu fiskus nie pobiera podatku za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni – w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. To z kolei wynika z art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.). Do tego przepisu nawiązuje art. 30 ust. 4 specustawy. ©℗