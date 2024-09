Zakup używanego samochodu to nie tylko radość z nowego nabytku, ale również szereg obowiązków, o których kierowca musi pamiętać. Jednym z najważniejszych jest złożenie deklaracji PCC-3 i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Co się stanie, jeśli kierowca zaniedbamy ten obowiązek? Przepisy przewidują surowe kary.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, znany jako PCC, to opłata, którą kupujący musi uiścić w przypadku transakcji zakupu używanego samochodu, zawartej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. To powszechny obowiązek, który dotyczy większości kierowców nabywających auta „z drugiej ręki” - przypomina Dziennik.pl. Zasada jest prosta – po podpisaniu umowy mamy 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym oraz opłacenie podatku, który wynosi 2 proc. wartości rynkowej samochodu.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy może zakwestionować wartość pojazdu wpisaną w umowie, jeśli uzna ją za zaniżoną. W takim przypadku kupujący będzie musiał uregulować różnicę wraz z odsetkami oraz pokryć ewentualne koszty pracy rzeczoznawcy. Dla przykładu, jeśli kupiliśmy auto za 40 000 zł, podatek wyniesie 800 zł.

Kto jest zwolniony z PCC?

Nie wszyscy muszą płacić podatek PCC. Zwolnione są osoby, które kupują samochód na fakturę VAT lub VAT marża, a także ci, którzy nabywają pojazdy o wartości rynkowej poniżej 1000 zł. Z podatku zwolnione są również osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego. Dodatkowo, jeśli zakup odbył się za granicą obowiązek zapłaty podatku w Polsce również nie powstaje.

Kary za nieopłacenie PCC. Nawet 86 000 zł

Największym problemem dla kierowców, którzy zapomną o obowiązku opłacenia podatku PCC, jest groźba wysokich kar finansowych. Przepisy przewidują kary w wysokości od 430 zł do 86 000 zł, w zależności od minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym (obecnie 4300 zł). Oznacza to, że opóźnienie lub brak opłaty mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

Na szczęście, jeśli spóźnimy się z opłatą, ale sami zgłosimy to w urzędzie, możemy uniknąć kary. W takim przypadku należy złożyć tzw. „czynny żal” – pismo wyjaśniające powód opóźnienia.

Formalności po zakupie samochodu

Podatek PCC to tylko jedno z wielu zobowiązań, które musi spełnić kierowca po zakupie pojazdu. Należy również pamiętać o zarejestrowaniu auta w urzędzie w ciągu 30 dni oraz o wykupieniu ubezpieczenia OC.