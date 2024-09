Wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia nie generuje przychodu u pozostałych wspólników na gruncie ustawy o PIT – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej informacji Skarbowej.

Tak samo stwierdził 27 czerwca 2024 r. (sygn. 0112 KDIL2-2.4011.325.2024. 2.MM) i 6 kwietnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011. 103.2023.4.PT).

O najnowszą interpretację wystąpiła spółka komandytowa. Chciała się upewnić, że jeśli komandytariusz wystąpi z niej bez wypłaty wynagrodzenia (ani żadnego innego rodzaju przysporzenia majątkowego), to u pozostałych wspólników (komplementariuszy) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Spółka argumentowała, że wskutek wystąpienia komandytariusza żaden z komplementariuszy nie otrzymuje żadnych pieniędzy ani świadczeń. Można by ewentualnie mówić o powiększeniu majątku samej spółki, ale jej mienie, powstałe w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników (a także wskutek prowadzonej przez nią działalności), jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników. Nawet jeżeli jeden ze wspólników wystąpi ze spółki bez wynagrodzenia, to pozostali, którzy w niej zostają, nie zyskują roszczenia w stosunku do majątku tej spółki – podkreśliła pytająca.

Co prawda – dodała – można by przyjąć, że w takiej sytuacji rośnie wartość udziałów kapitałowych wspólników, którzy pozostają w spółce, ale żeby można było mówić o podatkowym przychodzie, to przysporzenie musi mieć definitywny, hipotetyczny charakter. Natomiast zwiększenie wartości udziału w spółce komandytowej nie jest takim trwałym przysporzeniem – podkreśliła spółka.

Dodała, że byłoby tak, gdyby ci pozostali wspólnicy wystąpili ze spółki za wynagrodzeniem lub sprzedali ogół swoich praw i obowiązków w tej spółce. Dopiero w tym momencie powstałby u nich faktyczny przychód, bo otrzymaliby oni za swój udział kapitałowy wynagrodzenie, które byłoby już dla nich trwałym przysporzeniem.

Analogiczne stanowisko dyrektor KIS przedstawił w interpretacjach z 30 października 2023 r. (0111-KDWB.4010.98.2023. 1.AW) i z 31 marca 2016 r. (ITPB4/4511-15/16-2/KW). Co prawda dotyczyły one umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale spółka komandytowa uznała, że biorąc pod uwagę podobieństwo wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej do umorzenia udziałów w spółce z o.o., argumentacja przytoczona w tamtych interpretacjach może znaleźć zastosowanie również w tej sprawie.

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia interpretacji.©℗