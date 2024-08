Jeżeli polska spółka kupuje usługę od polskiego podmiotu działającego w naszym kraju, to mamy do czynienia co najwyżej z refakturowaniem usług, ale nie ich importem – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o polską spółkę, która przystąpiła do międzynarodowego stowarzyszenia non profit z siedzibą w Szwajcarii, zrzeszającego niezależnych importerów, producentów oraz dystrybutorów produktów naftowych. Stowarzyszenie jest właścicielem znaku towarowego, którego udziela firmom zakładającym stacje benzynowe, hotele, motele i restauracje.

Jest ono finansowane ze składek członkowskich (obowiązkowych), które zbiera za pośrednictwem organizacji krajowych. Wystawia im faktury (rachunki), zgodnie z prawem szwajcarskim, a te z kolei stanowią podstawę do dalszych rozliczeń między organizacją krajową a członkiem stowarzyszenia (jako podmiotem korzystającym ze znaku towarowego).

W ten sposób działa też polska organizacja; na podstawie otrzymanych faktur wystawia ona polskiej spółce wezwania do płatności i noty obciążeniowe, a zebrane kwoty stanowią równowartość składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia.

Spółka uważała, że w ten sposób kupuje licencję niewyłączną na znak towarowy od stowarzyszenia, bo to ono jest właścicielem tego znaku. Była więc zdania, że jest to import usług i w związku z tym powinna rozliczyć w Polsce VAT z tego tytułu (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy), co de facto oznaczałoby jego wyzerowanie (podatek naliczony równy podatkowi należnemu).

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że w tym wypadku mamy do czynienia z odsprzedażą (refakturowaniem) usług przez organizację krajową, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy. Organizacja krajowa nabywa bowiem od szwajcarskiego stowarzyszenia usługę we własnym imieniu (choć na rzecz polskiej spółki), a następnie ją odprzedaje. Działa zatem najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi.

Mimo że organizacja krajowa, jako pośrednik, nie wykonała tej usługi, to mamy do czynienia z fikcją prawną przewidzianą w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT – wyjaśnił dyrektor KIS.

Uznał więc, że polska spółka nie kupuje usługi od podmiotu szwajcarskiego (nie wykazuje z tego tytułu importu usług), tylko do organizacji krajowej.©℗