Dofinansowanie, które dostaje szpital na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy stażystów i rezydentów, wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, bo jest to zapłata za usługę wyszkolenia medyków – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o szpital kliniczny, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli działalność zwolniona z VAT. Oprócz tego, zgodnie ze statutem, szpital może prowadzić działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT), np. dzierżawić pomieszczenia i urządzenia, prowadzić szkołę rodzenia.

Szpital zatrudnia lekarzy stażystów oraz rezydentów, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 ze zm.). Pieniądze na sfinansowanie stażu dostaje od marszałka województwa, a na finansowanie rezydentur − od ministra zdrowia. Są one przeznaczone, zgodnie z ustawą, na wynagrodzenie zasadnicze tych lekarzy oraz na wynagrodzenia za: dyżury medyczne, urlop wypoczynkowy, czas niezdolności do pracy, na ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a także na naliczone od tych wynagrodzeń składki ZUS oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co z VAT?

We wniosku o interpretację szpital podkreślił, że nie działa w tym zakresie w celach zarobkowych. Środki publiczne, które otrzymuje, mają na celu jedynie pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem lekarzy stażystów i rezydentów.

W związku z tym był przekonany, że otrzymane dofinansowanie nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT. Ma bowiem charakter dotacji (dofinansowania) o charakterze kosztowym i nie można go powiązać z żadnym konkretnym świadczeniem. Tym samym nie można mówić o jakimkolwiek wpływie tego dofinansowania na cenę świadczonych usług. Nie ma tu również nabywcy, który miałby zapłacić obniżoną (dzięki dofinansowaniu) cenę za otrzymanie usług lub za dostawę towarów – argumentował szpital.

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 7 marca 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.29. 2024.1.ŻR) wyjaśnił, że otrzymanie dofinansowania nie stanowi samo w sobie żadnej czynności ani zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Dotacje są natomiast opodatkowane, gdy są składnikiem ceny czynności, z którą są związane. Zatem podstawę opodatkowania VAT zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub ze świadczeniem usług – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że jeżeli dotacje dotyczą usługi opodatkowanej VAT, to podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla danej usługi. Gdy natomiast dotyczą usługi zwolnionej z VAT, to są zwolnione z podatku analogicznie jak sama usługa.

Usługą jest szkolenie

W tym wypadku – jak stwierdził dyrektor KIS – mamy do czynienia ze skonkretyzowanym świadczeniem w zamian za określone wynagrodzenie. Przeprowadzanie bowiem przez szpital staży podyplomowych dla lekarzy oraz szkoleń specjalistycznych w formie rezydentur jest odpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem środki otrzymywane przez szpital od marszałka województwa lub ministra zdrowia w celu świadczenia usług polegających na przeprowadzaniu stażu podyplomowego lekarzy oraz szkoleń dla rezydentów stanowią podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT – stwierdził dyrektor KIS.

Tego samego zdania był WSA w Gdańsku. W uzasadnieniu sędzia Irena Wesołowska zwróciła uwagę na to, że choć lekarze stażyści i rezydenci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, to po to, aby odbyć szkolenie. Szkolenie z kolei jest świadczone przez podmiot akredytowany – szpital. W zamian za wyszkolenie lekarzy – czy to w ramach rezydentury, czy w ramach stażu – szpital otrzymuje dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, którzy jeszcze takiego stażu lub szkolenia nie odbyli. Jest to zatem zapłata za usługę wyszkolenia lekarzy – uznał sąd.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

