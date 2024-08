W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia planowanych zmian w ustawach o podatkach. Na podstawie obecnie dostępnej wiedzy można wnioskować, że zmiany obejmą ulgę IP Box. Zdaniem Michała Rodaka, doradcy podatkowego z Grant Thornton, zmiany te stanowią istotne ograniczenia w jej stosowaniu.

12 sierpnia tego roku na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wskazano, że projektowana rozwiązania stanowią odpowiedź na istniejące potrzeby uporządkowania przepisów, wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych i uszczelnienia systemu podatkowego. Jednym z rozwiązań są zmiany w uldze IP Box.

Ulga IP Box – zmiany

IP Box to ulga obowiązująca od 2019 roku, nazywana również ulgą dla programistów. Dotyczy ona tych podatników, którzy osiągają przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. – Istota ulgi IP Box sprowadza się do tego, że podatnik może zastosować preferencyjną stawkę wynoszącą 5 proc. Z ulgi korzystają zarówno duże software-house, jak również programiści prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze – wyjaśnia doradca podatkowy Michał Rodak.

W założeniach projektu możemy przeczytać, że nastąpią zmiany uszczelniające, w tym w szczególności zmiany w preferencji IP Box "wprowadzenie wymogu zatrudnienia". Co to oznacza? Michał Rodak z Grant Thornton wskazuje, że na razie trudno przewidzieć szczegóły tego ograniczenia – jednak można być pewnym, że będzie to ograniczenie.

– Może się zatem okazać, że wielu podatników – zwłaszcza programistów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy dotychczas nie zatrudniali żadnych pracowników – zostanie pozbawionych prawa do stosowania ulgi IP Box – komentuje Michał Rodak.

Ekspert zwraca również uwaga, że ustawodawca musi być ostrożny, ponieważ jest grono podatników, którzy rzeczywiście nie zatrudniają pracowników, bo wszystko robią własnym sumptem przez np. wspólników. A pozbawienie ich prawa do ulgi IP Box z tego powodu byłoby "rażąco niesprawiedliwe".

Ulga IP Box a danina solidarnościowa

Ponadto w założeniach do projektu ustawy wskazano, że nastąpią zmiany uszczelniające w daninie solidarnościowej. Chodzi o poszerzenie podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o kwalifikowane dochody opodatkowane IP Box.

Dotychczas dochody objęte 5-proc. stawką w ramach wspominanej ulgi nie były objęte tą daniną.

– W rezultacie podatnicy korzystający z ulgi IP Box po przekroczeniu podstawy opodatkowania wynoszącej 1 mln zł, będą musieli zapłacić dodatkowo 4-proc. daninę solidarnościową – komentuje Michał Rodak.

Co zamiast ulgi? Co powinni zrobić przedsiębiorcy?

– Planowane zmiany w największym stopniu mogą dotyczyć programistów prowadzących JDG, ponieważ najczęściej to oni nie zatrudniają pracowników. Warto, aby rozważyli oni inne formy opodatkowania – być może ryczałt, który od wejścia w życie Polskiego Ładu wynosi 12 proc. W tym celu warto zabezpieczyć swoje prawo do stosowania ryczałtu w drodze interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS oraz być może interpretacji GUS – komentuje doradca podatkowy.

Nadchodzą zmiany w podatkach

Sam projekt nie został opublikowano, pokazano jedynie założenia do wspomnianego projektu. Eksperci KPMG wyodrębnili najważniejsze zmiany, mowa między innymi o:

zrównaniu sytuacji podatkowej osób otrzymujących świadczenie wypłacane na zaspokojenie potrzeb rodziny (ustrój majątkowy między małżonkami nie będzie miał wpływu na opodatkowanie);

objęciu zwolnieniem podatkowym kwoty odszkodowania wypłaconej poszkodowanemu przez ubezpieczającego w ramach franszyzy redukcyjnej,

objęciu zwolnieniem podatkowym zapomóg otrzymywanych z uwagi na trudną sytuację materialną,

objęciu ulgą wydatków termomodernizacyjnych ponoszonych w ramach projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (tzw. projekty parasolowe),

jednoznacznym wskazaniu, że podatnik może pomniejszyć o straty z lat ubiegłych dochody stanowiące podstawę obliczenia daniny solidarnościowej,

zmianie uszczelniającej regulacje dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej,

zmianie w preferencji IP Box – wprowadzenie wymogu zatrudnienia,

zmianie dotyczącej danych stanowiących podstawę zasilenia zeznań podatkowych w usłudze Twój e–PIT;

uporządkowaniu przepisu normującego zwolnienie przedmiotowe dla świadczenia mieszkaniowego przewidzianego, na zasadzie praw nabytych, w ustawie o Służbie Ochrony Państwa

likwidacji wątpliwości interpretacyjnych w zakresie rozumienia zwrotu „środki finansowe” użytego w objętej zwolnieniem od podatku pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

"Można mieć nadzieję, że niekorzystne reformy opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych w ostatnich latach, przypieczętowane zmianami wynikającymi z „polskiego ładu”, zostaną poprawione. W efekcie polskie przepisy podatkowe będą zgodne z prawem Unii Europejskiej w tym zakresie. Wydaje się, że w najbliższym czasie, oprócz Założeń zostanie opublikowany projekt ustawy. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, Rada Ministrów ma przyjąć projekt w trzecim albo czwartym kwartale 2024 r. Następnie projekt zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną. Wydaje się, że zmiany mogą zacząć obowiązywać już od następnego roku, chociaż wątpliwości może wywoływać kwestia pozostawienia podatnikom odpowiedniego vacatio legis na przygotowanie się do zmian" – czytamy na blogu KPMG i w artykule: "Zapowiedź zmian – przepisy zostaną dostosowane do nowych typów restrukturyzacji spółek.