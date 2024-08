Wprawdzie większość obowiązków z tego zakresu trzeba wypełnić dopiero w czwartym kwartale br., ale z uwagi na to, że przepisy są złożone, warto wcześniej się przygotować do ich wykonania. Dlatego co tydzień będziemy odpowiadać na pytania dotyczące cen transferowych.

► W ostatnich latach terminy dotyczące obowiązków z zakresu cen transferowych często się zmieniały. Jakie terminy obowiązują w 2024 r.?

Ustawodawca w ostatnich latach często zmieniał przepisy podatkowe. Dotyczy to również cen transferowych (ang. transfer pricing, TP), w tym terminów, których podatnicy powinni dotrzymać przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i/lub sprawozdawczych w TP. Terminy te były wydłużane w każdym roku z okresu 2018–2023. Obecnie natomiast nie ma sygnałów, które wskazywałyby, że terminy w 2024 r. również się zmienią. Możemy więc założyć, że będzie to pierwszy rok bez wydłużenia terminów w zakresie wypełnienia obowiązków TP.

Lokalną dokumentację cen transferowych trzeba sporządzić w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym, dla podmiotów z rokiem podatkowym, zgodnym z kalendarzowym, dokumentację lokalną za 2023 r. należy sporządzić do końca października 2024 r. Termin ten odnosi się również do przygotowania analizy porównawczej bądź analizy zgodności.

Natomiast grupową dokumentację cen transferowych podatnicy muszą sporządzić do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) przypada na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Formularz TPR zawiera oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przy raportowaniu TPR należy się upewnić, że spełnione są wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego złożenia formularza – czy wyznaczony członek zarządu ma ważny kwalifikowany podpis elektroniczny zawierający polski numer PESEL lub NIP oraz zarejestrowanie UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Termin na przekazanie raportu CBC-R, zawierającego informacje o grupie kapitałowej, wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Obowiązek ten dotyczy zarejestrowanych w Polsce jednostek dominujących grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły 3,25 mld zł lub 750 mln euro. Przy tej okazji warto wspomnieć, że zarejestrowane w Polsce jednostki inne niż dominujące, wchodzące w skład takich grup, zobowiązane są do złożenia powiadomienia CBC-P w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego (tj. do końca marca 2024 r. za 2023 r.).

► Spółka rozpoczęła działalność pod koniec 2022 r. i jej rok podatkowy zakończył się z końcem grudnia 2023 r. Jakie terminy i obowiązki z zakresu cen transferowych spoczywają na spółce w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej?

Proces identyfikacji dodatkowych obowiązków z zakresu cen transferowych jest złożony i warto go rozpocząć kilka miesięcy przed terminami raportowania, które za 2023 r. przypadają w 2024 r. od października do grudnia. W pierwszym kroku należy przeanalizować, czy spółka w pierwszym roku prowadzonej działalności realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z rajów podatkowych, do których zaliczamy m.in. Hongkong, Monako czy Republikę Panamy.

W drugim kroku warto sprawdzić również wartość rozliczeń i zweryfikować, czy przekraczają ustawowe progi dokumentacyjne (10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych, 2 mln zł dla rozliczeń usługowych i innych, 2,5 mln zł – dla transakcji finansowych z rajami podatkowymi, 0,5 mln zł dla transakcji innych z rajami).

Jeżeli spółka rozpozna transakcje podlegające przepisom podatkowym w zakresie cen transferowych, nie musi to od razu oznaczać konieczności wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Ustawa o CIT zawiera obszerny katalog zwolnień, które warto sprawdzić przed przystąpieniem do wypełniania obowiązków. Ze zwolnienia z obowiązku posiadania analizy porównawczej lub analizy zgodności mogą skorzystać np. podmioty będące mikro- lub małym przedsiębiorcą czy też podatnicy zawierający transakcje z niepowiązanymi spółkami z rajów podatkowych. Nie trzeba sporządzać dokumentacji cen transferowych m.in. dla transakcji realizowanych przez podmioty krajowe po spełnieniu dodatkowych warunków. Co ważne, w tym przypadku spółki będą zobowiązane do zaraportowania transakcji w uproszczonej formie w formularzu TPR. Natomiast transakcje pomiędzy podmiotami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej nie wymagają ani dokumentowania, ani raportowania w TPR.

Podsumowując, w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych wszystkich podatników, w tym podatników w pierwszym roku prowadzenia działalności, obowiązują trzy terminy:

do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, tj. do końca października 2024 r., spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację cen transferowych wraz z analizami cen transferowych,

do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, tj. 30 listopada 2024 r., spółka powinna złożyć formularz TPR do organu podatkowego,

do końca 12. miesiąca, tj. do końca grudnia 2024 r., spółka jest zobowiązana do przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych, w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej, w której przychody skonsolidowane przekraczają próg 200 mln zł (za rok poprzedzający rok, za który wypełniane są obowiązki).

Złożoność obowiązków, możliwości zwolnień i konieczność raportowania danych dotyczących rozliczeń z podmiotami powiązanymi do organów podatkowych z potwierdzeniem członków zarządu, że stosowane ceny transferowe są rynkowe, wymaga rzetelnej analizy już w pierwszym roku prowadzenia działalności. ©℗