Podatnicy nadal mogą odliczać ulgę uczniowską na zasadzie praw nabytych. Ale nie odzyskają jej ci, których dochód nie przekracza kwoty wolnej od PIT (30 tys. zł), chyba że uda im się to w kolejnych latach.

Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską.Chodzi o preferencję, która przysługiwała osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a zarazem szkolącym uczniów w swojej firmie (ulga uczniowska). Przedsiębiorcy musieli wystąpić o nią do urzędu skarbowego. Dzięki niej mogli potrącić określoną kwotę od podatku.

Ulga została zlikwidowana w 2004 r., ale nadal można z niej korzystać na zasadzie praw nabytych – aż do pełnego jej wykorzystania.

– Podatnik, nawet jeżeli zlikwidował działalność gospodarczą, może dokonać odliczenia, obniżając podatek dochodowy obliczony od dochodów z innych źródeł, np. emerytury lub renty – wyjaśnił wiceminister Neneman.

Problem polega na tym, że – jak wskazał poseł w swojej interpelacji – z ulgi nie mogą w pełni skorzystać podatnicy, których roczny dochód (np. emerytura) mieści się w kwocie wolnej od podatku, wynoszącej od 2022 r. 30 tys. zł. Parlamentarzysta spytał więc, czy MF planuje zmiany w przepisach, tak aby tacy podatnicy mogli skorzystać z nabytej lata temu preferencji.

Z odpowiedzi wiceministra wynika, że resort nie ma tego w planach.

– Wprowadzenie możliwości realizacji ulgi uczniowskiej w sposób inny niż przez obniżenie podatku, np. przez jednorazową wypłatę jej równowartości, byłoby de facto nadaniem tej grupie podatników nowych praw (…), wykraczających poza zakres realizacji praw nabytych – stwierdził wiceminister Neneman.

Wyjaśnił, że takie osoby znalazłyby się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podatników, którzy w związku z podwyższeniem kwoty wolnej do 30 tys. zł nie płacą podatku i z tego powodu nie mogą korzystać z ulg, np. rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej.

Wiceminister odniósł się też do kwestii dziedziczenia ulgi przez spadkobierców. Wyjaśnił, że spadkobiercy nie muszą prowadzić działalności gospodarczej, aby przejąć prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej. Ta bowiem ma charakter prawa majątkowego, wobec czego podlega sukcesji w trybie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej, a nie w trybie art. 97 par. 2 (tj. bez wymogu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej po podatniku). Potwierdził to już Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 3509/18) i z 10 grudnia 2020 r. (II FSK 2780/20). ©℗