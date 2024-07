W przyszłym roku podatek akcyzowy od papierosów wzrośnie o 25 proc., a od tytoniu do palenia i suszu tytoniowego o 38 proc. Jeszcze bardziej, bo o połowę, zostanie podwyższona akcyza na wyroby nowatorskie, a na płyn do e-papierosów – aż o 75 proc. Tak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

O planach tak drastycznych zmian informowaliśmy już wcześniej, m.in. w artykule „Akcyza na używki ma wzrosnąć bardziej, niż planowano” (DGP nr 134/2024). Teraz są już one oficjalne.

Nie wiadomo natomiast jeszcze, kiedy wejdą one w życie – czy od 1 stycznia, czy dopiero od 1 marca 2025 r. Podczas spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Finansów 16 lipca br., przedstawiciele resortu mieli zaproponować późniejszą datę, czyli 1 marca, ale były to wtedy nieoficjalne informacje. Pisaliśmy o nich w artykule „Zmiany w akcyzie od używek wciąż w grze” (DGP nr 138/2024).

Nie ulega wątpliwości, że podwyżki będą znacznie wyższe niż te, które wynikają z akcyzowej mapy drogowej, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2313). Zakłada ona 10-proc. coroczny wzrost akcyzy (w niektórych przypadkach – jej części kwotowej) na wyroby tytoniowe w okresie od 2022 r. do 2027 r.

Na przykład obecnie znana mapa drogowa zakłada, że w 2025 r. część kwotowa akcyzy od papierosów wzrośnie z 276 zł (obecnie) do 303,60 zł od każdego 1 tys. sztuk, w 2026 r. będzie wynosiła 333,96 zł, a docelowo, tj. w 2027 r., 367,36 zł.

Jednak z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że podwyżki będą znacznie wyższe. W 2025 r. część kwotowa akcyzy od papierosów wzrośnie o 25 proc., w 2026 r. wzrośnie ona o 20 proc., a w 2027 r. o kolejne 15 proc.

Dużo większe wzrosty, niż początkowo planowano, czekają też akcyzę od tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich (patrz: tabela).

Jeśli idzie o płyn do e-papierosów, to przypomnijmy, że w akcyzowej mapie drogowej w ogóle nie przewidziano podwyższania akcyzy (obecnie wynoszącej 0,55 zł za każdy mililitr). To również wydaje się już nieaktualne, bo zgodnie z planami rządu akcyza na ten płyn ma wzrosnąć i to drastycznie: w 2025 r. o 75 proc., rok później – o 50 proc., a w 2027 r. – o 25 proc.

Nie zmieniłyby się natomiast planowane podwyżki akcyzy na alkohol. W akcyzowej mapie drogowej przewidziano je na poziomie 5 proc. rocznie do 2027 r. ©℗

Planowany wzrost podatku akcyzowego

Rok Według akcyzowej mapy drogowej *) Zgodnie z nowymi planami Papierosy (część kwotowa stawki akcyzy) 2025 10 proc. 25 proc. 2026 10 proc. 20 proc. 2027 10 proc. 15 proc. Tytoń do palenia (część kwotowa stawki akcyzy) 2025 10 proc. 38 proc. 2026 10 proc. 30 proc. 2027 10 proc. 22 proc. Cygara i cygaretki 2025 10 proc. 25 proc. 2026 10 proc. 20 proc. 2027 10 proc. 15 proc. Susz tytoniowy 2025 10 proc. 38 proc. 2026 10 proc. 30 proc. 2027 10 proc. 22 proc. Wyroby nowatorskie (część kwotowa stawki akcyzy) 2025 10 proc. 50 proc. 2026 10 proc. 20 proc. 2027 10 proc. 15 proc. Płyn do e-papierosów 2025 – 75 proc. 2026 – 50 proc. 2027 – 25 proc.

*) nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2313)