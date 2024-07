Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej i pogotowia technicznego to świadczenie kompleksowe. Jest ono zatem w całości zwolnione z VAT – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 955 ze zm.). Na podstawie tego przepisu zwolnione z VAT są usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Wyrok gdańskiego sądu zapadł w sprawie spółki, która na zlecenie wspólnot mieszkaniowych zarządza nieruchomościami. Są wśród nich nieruchomości mieszkalne, a więc takie, w których powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi więcej niż 50 proc. powierzchni użytkowej całkowitej budynku (symbol PKOB 1122 – Budynki o trzech i więcej mieszkaniach).

Oprócz zarządzania spółka świadczy także usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego, za które otrzymuje odrębne wynagrodzenie. W tym wypadku dolicza ona VAT według stawki 8 proc.

Niezależnie od tego, czy wykonuje usługi podstawowe, związane z zarządzaniem, czy usługi obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego, spółka jednakowo nalicza swoje wynagrodzenie – w sposób zryczałtowany, jako iloczyn umówionej stawki w złotych oraz powierzchni budynku (w metrach kwadratowych). Wynagrodzenie nie zależy więc od liczby wykonanych czynności, tylko od wielkości nieruchomości.

Razem…

Spółka uważała, że wykonywane przez nią usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego powinny być również zwolnione z VAT. Uzasadniała to tym, że świadczy na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługę złożoną, składającą się z wielu czynności, w której świadczeniem głównym jest usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, a bieżąca obsługa konserwatorska oraz pogotowie techniczne są usługami pomocniczymi. Te ostatnie nie są celem same w sobie, lecz przyczyniają się do pełnego wykorzystania i realizowania usługi zasadniczej – argumentowała.

…oddzielnie

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 2 kwietnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012. 80.2024.1.AWY) stwierdził, że usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego mają cechy drobnych napraw oraz konserwacji obiektu, co wyklucza ich realizację w ramach zarządzania nieruchomościami. Nie dzielą zatem losu prawnego świadczenia głównego, a co za tym idzie – nie są zwolnione z VAT – uznał.

Fiskus podkreślił, że podstawą prawidłowego zastosowania zwolnienia jest odpowiednia kwalifikacja wykonywanych usług, a tym samym przypisanie do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Zwrócił uwagę na to, że w dziale 68 PKWiU znajdują się usługi związane z obsługą nieruchomości, a dział ten znajduje się w sekcji L, która nie obejmuje m.in.: usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach klienta, włączając w to: sprzątanie wnętrz, konserwację i drobne naprawy, usuwanie śmieci, usługi ochrony, sklasyfikowanych w 81.10.10.0.

Z uwagi na to, że par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia odwołuje się do grupowań ex 68.32.11.0 i ex 68.32.12.0, które zawierają się w dziale 68, wyłączenia zawarte w sekcji L dotyczą również tej regulacji – uzasadnił dyrektor KIS.

Nie ma zatem podstaw do uznania, że usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego stanowią usługi pomocnicze wobec usługi głównej, tj. usługi zarządzania nieruchomościami – skonstatował.

To kompleksowa usługa

Takiej wykładni nie za akceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Orzekł, że usługi spółki stanowią kompleksową usługę, bo bieżąca konserwacja i naprawy również mieszczą się w definicji zarządu nieruchomościami.

– Rozdzielenie tych czynności miałoby charakter sztuczny i nieuzasadniony – uzasadnił wyrok sędzia Marek Kraus. Przyznał, że zasadą jest to, iż każda czynność jest oceniana odrębnie, ale – jak podkreślił – gdy występuje związek ekonomiczno-gospodarczy pomiędzy świadczeniami, to mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo