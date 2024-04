Dziś, tj. 30 kwietnia br., mija termin na złożenie zeznania PIT za 2023 r. Jak to zrobić w ostatniej chwili?

Kto nie zdąży tego zrobić, a powinien rozliczyć się z fiskusem na formularzach PIT-37 i PIT-38, temu automatycznie zostaną zaakceptowane, czyli uznane za wysłane, zeznania przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach usługi Twój e-PIT. Dzięki temu będą one złożone w ustawowym terminie.

Dziś jest ostatni dzień, by jeszcze zweryfikować, zmodyfikować i zatwierdzić swoje zeznania przygotowane przez skarbówkę. Można też rozliczyć się w pełni samodzielnie, np. przez stronę e-Deklaracje lub składając (wysyłając) do urzędu skarbowego zeznanie w wersji papierowej.

Automatyczna akceptacja e-PITów

O północy z 30 kwietnia na 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań wypełnionych przez KAS za pomocą usługi Twój e-PIT.

– Przewidujemy, że potrwa ona do 7 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna – poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Jeżeli podatnik będzie miał podatek do zapłaty, urząd skarbowy w ciągu miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.) wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

– Jeżeli podatnik wyraził zgodę na doręczanie pism za pomocą korespondencji elektronicznej, to zawiadomienie o kwocie do zapłaty zostanie doręczone takim kanałem, a jeżeli nie wyraził zgody, to zawiadomienie będzie doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w rozliczeniu – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort dodał, że podatnik będzie miał na zapłatę siedem dni od dnia odebrania informacji.

Po automatycznej wysyłce zeznań podatnicy będą mieli wgląd do nich i będą mogli pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Będą też mogli złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie, jak i innych złożonych samodzielnie i dostępnych w ramach usługi Twój e-PIT.

Przypomnijmy, że w tym roku KAS rozliczyła wstępnie wszystkich podatników PIT, w tym również przedsiębiorców oraz podatników, którzy nie prowadzą biznesu, ale muszą złożyć PIT-28 i PIT-36, bo np. mieli przychody z prywatnego najmu. W tym przypadku jednak automatyczna akceptacja nie zadziała.

Te zeznania, udostępnione przez skarbówkę, nie są kompletne. KAS wypełniła tylko niektóre rubryki, w przypadku przedsiębiorców głównie informacjami o: danych rejestracyjnych podatnika, wpłaconych przez niego w trakcie roku zaliczkach na PIT lub kwotach wpłaconego ryczałtu, a także wpłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pozostałe dane trzeba uzupełnić samodzielnie.

Jak rozliczyć PIT?

Przypomnijmy, że do usługi Twój e-PIT można się zalogować na dwa sposoby:

poprzez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczna, e-dowód) albo

podając dane autoryzacyjne, czyli: numer PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy). Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Jeżeli po złożeniu zeznań za pomocą usługi Twój e-PIT pojawi się podatek do zapłaty, można go łatwo uiścić przelewem lub blikiem (podobnie jak w sklepach internetowych).

Jeśli zeznanie zostanie złożone na papierze, to o dacie jego złożenia zadecyduje moment wysyłki tradycyjną pocztą lub przekazania go do urzędu skarbowego.

Dziś, jak poinformowało MF, urzędy skarbowe są czynne do godz. 18.©℗