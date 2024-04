Zbliża się ostateczny termin rocznego rozliczenia PIT. Osoby, które czekają do ostatniej chwili, muszą pamiętać, że w przypadku ewentualnej niedopłaty, będą musiały uregulować ją praktycznie natychmiast. Za każdy dzień zwłoki urząd nalicza odsetki. Co jeśli niedopłata jest bardzo wysoka i nie jesteśmy w stanie jej uregulować w tym momencie?

Ostateczny termin rozliczenia oraz zapłaty podatku dochodowego w przypadku niedopłaty mija 30 kwietnia. W zeszłym roku aż 1,8 mln osób musiało dopłacić do PIT. Suma zaległości wyniosła 11,2 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku skala będzie mniejsza, jednak nie oznacza to, że niektórzy podatnicy nie znajdą się w kłopotach finansowych.

Rozliczenie PIT: Co grozi za opóźnienia w zapłacie podatku?

Informacja o niedopłacie pojawia się w momencie, gdy kwota podatku zapłaconego w 2023 roku przez podatnika była niższa niż kwota podatku należnego. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy zaliczki na podatek były pobierane według niższego stopnia skali, a podczas rozliczenia okazało się, że wartość przychodów kwalifikuje się do wyższego stopnia. W tym przypadku przychody muszą zostać częściowo opodatkowane podatkiem 32 proc. Kolejną przyczyną niedopłaty jest sytuacja, gdy podatnik w ogóle nie rozliczał zaliczek na podatek.

Osoby, które nie zapłacą należności do 30 kwietnia, będą musiały samodzielnie obliczyć wysokość odsetek za zwłokę i uiścić je razem z niedopłatą. Stawka wynosi 14,5 proc. w stosunku rocznym. W internecie można łatwo znaleźć kalkulator odsetek podatkowych, dlatego samodzielne wyliczenie nie powinno być skomplikowane. Przykładowo, za jeden dzień opóźnienia, przy kwocie zaległości równej 1000 zł, odsetki wynoszą 0,4 zł. Należy zaznaczyć, że dodatkowe opłaty są naliczane już od pierwszego dnia opóźnienia.

W jaki sposób należy uregulować niedopłatę?

Należności można uregulować tylko w jeden sposób - wpłacając wymaganą kwotę na swój indywidualny rachunek podatkowy, czyli tzw. mikrorachunek. Ta zasada obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Osoby, które do tej pory nie korzystały z mikrorachunku, znajdą numer na stronie podatki.gov.pl, gdzie dostępny jest generator. Informacje na ten temat można też uzyskać w urzędzie skarbowym, podając numer PESEL lub NIP. W przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT, numer rachunku pojawia się automatycznie i można wpłacić należy podatek w e-Urzędzie Skarbowym lub bezpośrednio z poziomu usługi.

Co jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić podatku?

Problem pojawia się w momencie, gdy kwota należności przekracza obecne możliwości finansowe podatnika. Co zrobić w takiej sytuacji? Najprostszym rozwiązaniem jest złożenie do urzędu skarbowego wniosku o rozłożenie płatności na raty. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez naczelnika odpowiedniej jednostki i jest poprzedzona indywidualną oceną sytuacji. Urząd uwzględnia m.in. stan majątkowy podatnika oraz potencjalne skutki braku rozłożenia płatności na raty. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Jej wysokość zależy od wysokości niedopłaty.