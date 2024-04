"Do 20 maja część płatników składek musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023" – informuje ZUS na portalu X. 20 maja jest ostatnim dniem, w którym można złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień. W tym terminie należy także opłacić składki i dopłatę, jeśli będzie konieczna.

Kto musi złożyć rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą złożyć osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2023 roku oraz rozliczające się na podstawie:

podatku liniowego;

skali podatkowej;

ryczałtu ewidencjonowanego.

Na podstawie przychodów lub dochodów osiągniętych w 2023 roku można obliczyć, jaka kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne była należna dla przedsiębiorcy za dany rok.

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie składki?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas do 20 maja 2024 roku, by złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 roku, a więc i roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok.

Tego dnia przypada również termin zapłaty składek za kwiecień 2024 roku oraz ewentualnej dopłaty do składki rocznej.

Rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jak to zrobić?

Aby wykonać rozliczenie roczne, należy je wykazać w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2024 roku. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, wystawiają dokument ZUS DRA, z kolei osoby opłacające składki za siebie i inne osoby – ZUS RCA.

W przypadku ZUS DRA wypełnia się część XII "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne", w ZUS RCA jest to natomiast część III.F. Należy w nich wykazać dane do wyliczenia rocznej składki – odrębnie dla każdej formy opodatkowania przychodów/dochodów.

Nadpłata czy niedopłata. Konsekwencje rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie

Może się okazać, że po rozliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca:

otrzyma zwrot, jeśli opłacił składki w kwocie wyższej niż ustalona (jeśli ma jednak zaległości z tytułu płatności składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pieniądze nie zostaną zwrócone);

(jeśli ma jednak zaległości z tytułu płatności składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pieniądze nie zostaną zwrócone); opłacił niższą kwotę niż ustalona, w związku z czym musi ją uregulować ze składką za kwiecień 2024 roku, do 20 maja 2024 roku.

W przypadku nadpłaty, należy złożyć wniosek o jej zwrot (RZS-R). Gdzie go znaleźć? Zostanie on utworzony na koncie ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS drugiego dnia po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem – w zakładce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty robocze. Następnie płatnik uzupełnia go, wskazując numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany zwrot – musi być to być rachunek zapisany na koncie płatnika w ZUS.

Taki wniosek należy przesłać do ZUS, elektronicznie przez wskazaną platformę, do 3 czerwca 2024 roku. Zwrot nadpłaty powinien wpłynąć na konto do 1 sierpnia 2024 roku. Jeżeli jednak ubezpieczony nie wyśle tego wniosku, to ZUS najpóźniej do końca roku rozliczy nadpłatę na koncie.