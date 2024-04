Nie można odliczyć wydatków na termomodernizację nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, jeżeli nie da się w nim jeszcze faktycznie zamieszkać – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Za bez znaczenia uznał to, że budynek formalnie został oddany do użytkowania.

Ważna zmiana

Przypomnijmy, że w 2023 r. minister finansów złagodził podejście co do tego, kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Pierwotnie na to nie pozwalał, jeżeli wydatki zostały poniesione przed formalnym oddaniem budynku do użytkowania.

W nowej wersji objaśnień podatkowych w zakresie ulgi termomodernizacyjnej (z 30 marca 2023 r.) uznał jednak, że z preferencji można skorzystać, jeśli wydatki zostały poniesione, a podatnik miał dowody, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, a więc że jego budowa jest zakończona. Nie jest przy tym wymagane formalne oddanie do użytku – wynika z objaśnień.

W związku z tym szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął zmieniać interpretacje indywidualne. Dzięki temu wiele osób, które przykładowo wprowadziły się do domu, a następnie zamontowały panele fotowoltaiczne, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, mimo że formalnie budowa nie została ukończona.

Przed formalnym zakończeniem…

Potwierdza to np. interpretacja dyrektora KIS z 12 kwietnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.108.2024. 2.MB). Otrzymali ją małżonkowie, którzy w październiku 2021 r. wprowadzili się do domu i kontynuowali w nim prace budowlano-montażowe. Następnie, z uwagi na rosnące ceny opału i opłat za energię elektryczną, podjęli decyzję o zakupie pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego. Zakup poczynili jeszcze w 2021 r., ale pompa ciepła została zainstalowana pod koniec stycznia 2022 r., a instalację fotowoltaiczną uruchomiono w marcu 2022 r.

Przeczytaj: Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT

Formalnie budowa została zakończona w styczniu 2022 r. W tym miesiącu powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego wydał zaświadczenie o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.

Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że podatnicy mogą odliczyć poniesione wydatki, mimo że poczynili je jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy.

Podobnie stwierdził w interpretacji z 26 marca 2024 r. (0115-KDIT3.4011.92.2024. 2.AWO).

…ale niekoniecznie po

Nie zawsze natomiast oddanie domu do użytku uprawnia do skorzystania z ulgi, i to nawet jeżeli poniesione wydatki mieszczą się w katalogu wskazanym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273). Kluczowe jest to, czy budynek faktycznie jest zdatny do zamieszkania.

Przekonali się o tym małżonkowie, którzy kupili dom w stanie deweloperskim. Budynek został oddany do użytku, ale by w nim zamieszkać, należało zainstalować źródła ciepła, położyć podłogi, płytki i wyposażyć go. Małżonkowie chcieli się upewnić, że mogą odliczyć koszty instalacji pompy ciepła oraz wykonanie posadzki na podbudowie termicznej styropianowej.

Dyrektor KIS stwierdził, że to niemożliwe, bo choć budynek został już wybudowany i oddany do użytkowania, to nie nadaje się jeszcze do zamieszkania. Przypomniał, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Przepis ten z kolei wymaga, aby budynek służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Natomiast w tym wypadku nie można uznać, że nastąpiło już faktyczne zakończenie budowy, umożliwiające zamieszkanie i użytkowanie domu. Budynek nie służy bowiem jeszcze zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ponieważ nadal jest w trakcie faktycznej budowy – stwierdził fiskus. ©℗