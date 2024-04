Przedsiębiorcy nie będą musieli integrować kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Dane o płatnościach nadal będą przekazywać fiskusowi agenci rozliczeniowi.

Wynika to z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, który przede wszystkim dotyczy zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, ale przy okazji przewiduje też inne nowości.

Przypomnijmy, że pierwotnie przedsiębiorcy mieli już od 1 lipca 2022 r. korzystać z kas online zintegrowanych z terminalami płatniczymi. Tak założono w Polskim Ładzie. Celem miało być pozyskiwanie przez fiskusa informacji o płatnościach dokonywanych przez klientów za pomocą kart płatniczych. Za brak integracji miała grozić kara 5 tys. zł.

Szybko się jednak okazało, że nie ma możliwości przeprowadzenia takiej operacji w ciągu pół roku, dlatego obowiązek został odroczony, i to aż do 1 stycznia 2025 r. Przejściowo, tj. do końca 2024 r., wprowadzono raportowanie zastępcze, czyli przekazywanie tych informacji przez agentów rozliczeniowych (firmy zajmujące się rozliczaniem płatności kartami).

Teraz Ministerstwo Finansów chce bezterminowo utrzymać obowiązek nałożony na agentów rozliczeniowych. To oznacza, że przedsiębiorcy nie będą musieli integrować kas z terminalami płatniczymi. Ministerstwo samo przyznało, że nie zawsze jest to możliwe.

„Integracja to proces technologiczny, zależny od jakości urządzeń. Różnorodność używanych urządzeń (w tym producentów) na rynku typu: terminal płatniczy, nie pozwala na pełną integrację z używanymi przez podatników kasami rejestrującymi” – wyjaśnił resort.

Warto też zwrócić uwagę, że taka integracja nie przyniosłaby oczekiwanych efektów, bo fiskus nadal dostawałby informacje o obrotach wyłącznie z raportu z kasy fiskalnej, a nie z terminala płatniczego.©℗