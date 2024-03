Po artykule DGP rozsypał się worek z poselskimi interpelacjami. Posłowie pytają, dlaczego Ministerstwo Finansów nie wzięło pod uwagę tego, że zmiana VAT z 0 proc. na 5 proc. na niektóre produkty żywnościowe, takie jak np.: mięso, mleko i pieczywo, nastąpi w dni świąteczne i utrudni pracę przedsiębiorcom.

Inni zastanawiają się, dlaczego decyzja o nieprzedłużaniu tarczy finansowej została ogłoszona z tak krótkim wyprzedzeniem (interpelacje poselskie nr 2118 i nr 2117).

Na oba te problemy wskazaliśmy jako pierwsi w artykule „2 kwietnia niektóre sklepy mogą być zamknięte – z powodu zmiany w VAT” (DGP nr 55/2024). Zwróciliśmy uwagę na to, że nazajutrz po Świętach Wielkanocnych niektóre sklepy spożywcze mogą być zamknięte. Chcąc bowiem otworzyć placówkę już 2 kwietnia br., trzeba mieć na ten dzień zmienione ustawienia kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi w czasie świąt, to będzie musiał wstrzymać się ze sprzedażą do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian.

Przypomnijmy, że na dwa tygodnie przed wygaśnięciem tarczy finansowej rząd poinformował, że nie zostanie ona przedłużona. To oznacza, że od 1 kwietnia br. nie będzie można już stosować 0-proc. stawki na produkty żywnościowe wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Ponownie zostaną one objęte 5-proc. VAT. Chodzi o takie produkty jak: mięso i ryby, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa i owoce oraz ich przetwory, a także tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze.

Praktyczny problem wiąże się z tym, że zmiana nastąpi w czasie Świąt Wielkanocnych.

Ale problem będzie nie tylko z dostosowaniem kas fiskalnych. Posłanka, która wystąpiła z jedną z interpelacji, zwróciła uwagę na to, że powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność będzie się wiązać z koniecznością zmiany prawie wszystkich cen produktów, jakimi handlują głównie sklepy spożywcze. Podkreślił, że asortyment spożywczy w takich placówkach to kilka tysięcy pozycji. Na przełomie marca i kwietnia trzeba będzie zmienić im ceny.

– Kiedy wobec tego handlowcy mają dokonać fizycznej zmiany cen na etykietach? W czasie Świąt Wielkanocnych? – dopytuje posłanka.

Na razie MF nie odpowiedziało.©℗