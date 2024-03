Podstawę opodatkowania zwiększają tylko te dotacje, które mają charakter cenotwórczy – wynika z kolejnego już wyroku, tym razem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 29a ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Grant na projekt

W rozpatrzonej przez sąd sprawie chodziło o spółkę, która od podmiotu z siedzibą w Danii otrzymała dofinansowanie (grant) na potrzeby realizacji kilkuletniego projektu. Ma być on zakończony w 2027 r.

Projekt ma na celu poszerzanie kompetencji osób młodych w obszarze nowych technologii, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Biorąc udział w bezpłatnych szkoleniach edukacyjnych i zawodowych, uczniowie i nauczyciele otrzymają wsparcie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb, a uczestnicząc w kursach programowania, podniosą swoje kompetencje.

Dofinansowanie ma być przeznaczone m.in. na adaptację pomieszczeń centrum, w których będą się odbywać szkolenia, zakup oprogramowania szkoleniowego online, stworzenie i wyposażenie pracowni drukarek 3D oraz pracowni spawania, przeprowadzenie samych szkoleń zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, działania marketingowe, wynagrodzenie zespołu powołanego do zarządzania i rozliczania projektu, zakup materiałów biurowych.

Także odpłatne

Sprzęt, który spółka już kupiła za pieniądze z grantu, będzie przez nią wykorzystywany również do prowadzenia odpłatnych szkoleń:

w trakcie trwania projektu, tj. do 2027 r., dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pod warunkiem że wypracowany w związku z tym zysk będzie przeznaczony wyłącznie na rozwój centrum szkoleniowego,

po zakończeniu projektu w 2027 r.

Co z VAT

Spółka była przekonana, że dofinansowanie na realizację projektu nie będzie wchodziło do podstawy opodatkowania. Po pierwsze – tłumaczyła – grant otrzymała na ściśle określony cel.

Po drugie, każdy wydatek w ramach projektu jest w pierwszej kolejności realizowany z jej własnych środków, a dopiero potem jest on refundowany z grantu.

Po trzecie, niezbędne są akceptacja oraz ostateczne zatwierdzenie każdego wydatku ponoszonego w ramach projektu. Formalne zatwierdzenie i rozliczenie odbywa się dwa razy w roku na podstawie składanych przez spółkę raportów. To wskazuje na ścisłą kontrolę realizacji projektu przez podmiot przyznający dofinansowanie – argumentowała spółka.

Podkreślała też, że całe przedsięwzięcie wpisuje się w jej cele statutowe, które dotyczą celu społecznego, a nie komercyjnej aktywności.

Zapewniała, że wynagrodzenie za odpłatne szkolenia, zarówno te prowadzone do 2027 r. (w ramach których zysk ma być przeznaczony na rozwój centrum), jak i te od 2027 r., będą realizowane za wynagrodzenie ustalane za każdym razem na warunkach rynkowych (cena rynkowa).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią tylko częściowo. W interpretacji z 9 listopada 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.490.2023.2.MC) potwierdził, że podstawy opodatkowania nie zwiększy dofinansowanie do wydatków przeznaczonych na: adaptację i modernizację pomieszczeń dydaktycznych, doposażenie istniejącej pracowni, zakup oprogramowania szkoleniowego online oraz stworzenie i wyposażenie pracowni drukarek 3D i pracowni spawania.

Natomiast w pozostałym zakresie grant będzie podlegać opodatkowaniu z uwagi na to, że będzie stanowił dopłatę do ceny usług świadczonych na rzecz uczniów, nauczycieli i instruktorów. Będzie więc dofinansowaniem bezpośrednio wpływającym na wartość świadczonych usług – stwierdził dyrektor KIS.

Brak charakteru cenotwórczego

Takiej wykładni nie zaakceptował WSA w Gdańsku. Uznał, że dokonany przez fiskusa podział na realizowane przez spółkę cele jest sztuczny.

W uzasadnieniu sędzia Marek Kraus wyjaśnił, że fiskus powinien ocenić, po pierwsze, czy dotacja ma charakter cenotwórczy, i, po drugie, czy ma ona związek z czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem WSA przedstawione przez spółkę okoliczności wskazują na to, że dotacja nie będzie miała charakteru cenotwórczego.

Sąd nawiązał tu do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. wyroku z 22 listopada 2001 r. w sprawie o sygn. C-184/00. Z orzeczenia tego wynika, że o opodatkowaniu dotacji nie decyduje to, że wpływa ona na cenę świadczenia. – Konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta została dokonana w celu sfinansowania konkretnych przedmiotów opodatkowania – wyjaśnił sędzia Kraus.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Współpraca: Katarzyna Jędrzejewska

orzecznictwo