Przychody z 2023 roku do kwoty 85.528 zł nie skutkują obowiązkiem złożenia zeznania PIT-37, gdy uzyskano wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów.

Limit 85.528 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków i dotyczy również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej objętych ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów.

W limicie nie uwzględnia się:

przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ustawie PIT,

innych przychodów zwolnionych od podatku PIT oraz

przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wymienione ulgi to zwolnienia podatkowe dla których zastosowania ważne jest spełnienie ustawowych warunków (art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy PIT).

Ulga dla młodych

Przysługuje osobom, które przynajmniej przez część 2023 r. miały mniej niż 26 lat oraz do 26 urodzin (włącznie) uzyskały przychody z:

pracy na etacie,

umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),

praktyk absolwenckich i staży uczniowskich lub

zasiłku macierzyńskiego.

W zeznaniu PIT-37 za 2023 rok należy zaznaczyć kwadrat w poz. 34 w część D.1. zeznania (kwadrat w poz. 35, gdy z ulgi korzysta małżonek). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla młodych. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę otrzymanych przed ukończeniem 26 lat znajduje się w poz. 36, 41 i 110 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, o przychodach, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga na powrót

Ulga na powrót jest związana ze zmianą rezydencji podatkowej.

Obejmuje ona przychody z:

pracy na etacie,

umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),

pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),

zasiłku macierzyńskiego.

W zeznaniu PIT-37 za 2023 rok należy zaznaczyć kwadrat w poz. 36 część D.1. zeznania (kwadrat w poz. 37, gdy z ulgi korzysta małżonek). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą na powrót. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11 ). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G o przychodach, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulgą dla rodzin 4+

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest posiadanie minimum 4 dzieci:

małoletnich, w stosunku do których w 2023 roku podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego zamieszkującego z dzieckiem lub sprawował funkcję rodziny zastępczej, lub

pełnoletnich otrzymujących zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub

pełnoletnich do 25. roku życia, które uczą się lub studiują i spełniają kryterium dochodowe, w stosunku do których podatnik wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej,

Ulga obejmuje przychody z:

pracy na etacie,

umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),

pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),

zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli podatnik ma prawo do ulgi dla rodzin 4+ i z niej korzysta to w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok wypełnia część D.1. tego zeznania (zaznacza kwadrat w poz. 38 zeznania, a gdy z ulgi korzysta małżonek – kwadrat w poz. 39 zeznania). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla rodzin 4+.

Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga przysługuje dla kobiet oraz mężczyzn, jeśli wiek odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn osiągnęli przed 2023 rokiem lub w jego trakcie oraz pomimo nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych nadal pracują zarobkowo i z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie pobierają:

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

emerytury lub renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (np. żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy),

emerytury lub renty rodzinnej z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy PIT,

uposażenia lub uposażenia rodzinnego przysługującego sędziom,

świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych.

Ulga obejmuje przychody z:

pracy na etacie,

umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),

pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),

zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli podatnik ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów i z niej korzysta to w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok wypełnia część D.1. tego zeznania (zaznacza kwadrat w poz. 40 zeznania, a gdy z ulgi korzysta małżonek – kwadrat w poz. 41 zeznania). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 43, 48 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Źródło: Broszura Informacyjna MF