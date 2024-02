Prezenty ślubne w postaci koperty z pieniędzmi to powszechny zwyczaj. Państwo Młodzi zwykle informują o preferowanej formie upominku już na zaproszeniach. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia z darowizną, a zatem otrzymane środki pieniężne obejmuje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Dla wielu nowożeńców ten fakt może być szokiem, bowiem nie zdają sobie sprawy, że od prezentów ślubnych trzeba odprowadzić podatek.

Para Młoda pamięta, że po weselu należy rozliczyć się z podwykonawcami i właścicielem sali, jednak o konieczności rozliczenia się z fiskusem już niekoniecznie. Niestety prawo jest pod tym względem jednoznaczne. Choć istnieje kwota wolna od podatku, jeśli nasi goście będą bardzo hojni, przyjdzie nam zapłacić daninę. Jej wysokość jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa i może wynieść od 3 do 20 proc.

Jak zostało już wspomniane, wysokość i konieczność zapłaty podatku od prezentów ślubnych zależy od grupy podatkowej, w której znajduje się każdy gość. Wyróżniamy trzy grupy. Różnią się one obowiązującymi limitami darowizn.

Do I grupy podatkowej zalicza się najbliższa rodzina, a zatem małżonkowie, zstępni, wstępni, zięć, synowa, pasierb, ojczym, macocha, teściowie i rodzeństwo. Limit darowizny wynosi w tym przypadku 36 120 zł.

Do II grupy podatkowej zaliczają się zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Limit wynosi 27 090 zł.

Do III grupy podatkowej zaliczają się inni nabywcy, czyli osoby niespokrewnione. Będą to zatem znajomi i przyjaciele zaproszeni na wesele. Limit darowizny jest w tym przypadku najniższy, bowiem wynosi 5733 zł.

Osoby, które biorą ślub w tym roku mają powód do radości, bowiem w 2023 roku kwoty wolne od podatku zostały podwyższone i to całkiem sporo. Przykładowo wcześniej limit darowizny dla I grupy podatkowej wynosił zaledwie 9637 zł.

Co w przypadku przekroczenia limitu darowizny?

Osoby, które otrzymają darowiznę mieszczącą się w limicie, nie muszą odprowadzać podatku, ani zgłaszać informacji o nabyciu do urzędu skarbowego. Trzeba też pamiętać o tym, że podane wyżej limity dotyczą pojedynczej osoby. Tymczasem nowożeńcom często wydaje się, że należy zsumować darowizny od gości należących do poszczególnych grup podatkowych. Gdyby tak było, Pary Młode musiałyby znacznie częściej płacić podatek od prezentów ślubnych.

Jest jednak pewien haczyk, jeśli mamy do czynienia z darowiznami wielokrotnymi. Gdy bliska osoba obdarowuje nas dość często, musimy zsumować wartość wszystkich darowizn z danego roku oraz z 5 lat wstecz. Jeśli okaże się, że limit został przekroczony, trzeba zapłacić podatek. Oczywiście dotyczy on wyłącznie nadwyżki ponad kwotę darowizny wolną od podatku. Wysokość daniny różni się w zależności od grupy podatkowej.

Jeśli został przekroczony limit darowizny od osoby z I grupy podatkowej, podatek wynosi 3 proc. do progu 11 833 zł. Między 11 833 zł a 23 665 zł zapłacimy 355 zł podatku oraz 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Z kolei powyżej 23 665 zł, wartość podatku wyniesie 946,6 zł oraz 7 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

Między 11 833 zł a 23 665 zł zapłacimy 355 zł podatku oraz 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Z kolei powyżej 23 665 zł, wartość podatku wyniesie 946,6 zł oraz 7 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł. Jak wygląda sprawa w II grupie podatkowej? Początkowy podatek do 11 833 zł wynosi 7 proc. Jeśli darowizna będzie wyższa od limitu od 11 833 zł do 23 665 zł, zapłacimy 828,4 zł oraz 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Po przekroczeniu 23 665 zł przyjdzie nam zapłacić 1893,3 zł oraz 12 proc. od nadwyżki powyżej 23 665 zł.

Jeśli darowizna będzie wyższa od limitu od 11 833 zł do 23 665 zł, zapłacimy 828,4 zł oraz 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Po przekroczeniu 23 665 zł przyjdzie nam zapłacić 1893,3 zł oraz 12 proc. od nadwyżki powyżej 23 665 zł. Darowizny od osób z III grupy podatkowej wiążą się z najwyższą daniną. Do progu 11 833 zł zapłacimy 12 proc. Kwoty między 11 833 zł a 23 665 zł są obarczone podatkiem 1420 zł oraz 16 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Po przekroczeniu 23 665 zł zapłacimy 3313,2 zł i 20 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

W jaki sposób można zapłacić podatek? Należy zacząć od tego, że Para Młoda ma od momentu uzyskania darowizny 30 dni na złożenie formularza SD-3 do urzędu skarbowego. Następnie fiskus oblicza wysokość należnej daniny. Nowożeńcy muszą uregulować ją w ciągu 14 dni. Warto zaznaczyć, że osoby, które nie powiadomią urzędu skarbowego lub nie zapłacą naliczonego podatku, mogą spodziewać się znacznie wyższych kosztów. Fiskus opodatkuje bowiem darowiznę na zasadach ogólnych, według 20 proc. skali. Poza tym, w przypadku niedotrzymania obowiązku zgłoszeniowego, na nowożeńców może zostać nałożona kara pieniężna.

Darowizna od najbliższych członków rodziny bez podatku, ale pod dwoma warunkami

Osoby, które spodziewają się bogatego prezentu od najbliższej rodziny, czyli od rodziców, dziadków, rodzeństwa, ojczyma, pasierba, macochy lub dzieci, mogą uniknąć płacenia podatku, niezależnie od kwoty darowizny. Te osoby są bowiem zaliczane nie tylko do I grupy, ale również do zerowej grupy podatkowej. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, pieniądze muszą być przekazane przelewem lub przekazem pocztowym. Po drugie, w ciągu 6 miesięcy od nabycia darowizny, trzeba zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Jeśli nowożeńcy otrzymają ten sam prezent w formie gotówki, będą już musieli zapłacić podatek, o ile przekroczy on wspomniany wcześniej limit.